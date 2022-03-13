رئيس بلدية حمام الانف: متمسكون بترميم مبنى "عروس البحر" ووكالة حماية الشريط الساحلي تهدد بازالته بالكامل

وات -

. ..

. .

قال رئيس بلدية حمام الانف محمد العياري "ان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تملصت من تعهداتها ورفضت تسليم البلدية رخصة لترميم مبنى عروس البحر في الجزء غير المشمول بقرار الإزالة والذي تعود ملكيته الى بلدية المكان."وافاد العياري اليوم الاحد لمراسلة (وات) ببن عروس ان بلدية حمام الانف قد اقتنت المبنى منذ الستينات وهي متمسكة بترميمه، نظرا لما يحتله هذا المعلم السياحي والترفيهي من مكانة متميزة في الموروث الثقافي لمتساكني الجهة من ناحية ولغاية دفع الاستثمار وتوفير مواطن الشغل وتنمية الموارد البلدية من ناحية ثانية.وأضاف ان المجلس البلدي الحالي طالب بترميم مبنى عروس البحر ولم يعارض القرار القاضي بإزالة جزء منه ، مؤكدا ان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تسعى اليوم الى ازالة كل المبنى وهو امر يتناقى مع مخرجات عدد من الجلسات المنعقدة محليا وجهويا لفض هذا الاشكال لعل اخرها جلسة 21 جوان 2021 التي حضرتها كافة الأطراف المعنية، مما يضرب بمصداقية الإدارة عرض الحائط وفق قوله.واعتبر رئيس بلدية حمام الانف ان مراجعة حدود الملك العمومي البحري التي تمت سنة 1997 لا يجب ان تشمل البناءات او المنازل القديمة المحدثة قبل وكالة حماية الشريط الساحلي.يشار الى ان احد متسوغي عروس البحر عمد سنة 2000 الى اضافة مبنى الى مطعم عروس البحر، وقد صدر قرار عن وزارة البيئة انذاك بإزالة المبنى المضاف فقط غير ان الوكالة تطالب اليوم بإزالة كامل المبنى الذي تعود ملكيته الى البلدية.