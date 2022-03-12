المسرح الأثري بالجم يضرب موعدا جديدا مع الأيام الرومانية بعد غياب لموسمين

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يتجدد الموعد بالمسرح الأثري بالجم، بين 17 و20 مارس الجاري، مع دورة جديدة لمهرجان "الايام الرومانية" في دورة خامسة تأجلت لموسمين متتاليين بسبب فيروس كورونا.وتستعيد الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية، بهذه العودة، عافيتها تزامنا مع العطلة المدرسية لموسم الربيع ليتسنى للأطفال وخاصة التلاميذ مواكبة جميع ورشات ومحاور الدورة.وتشتمل برمجة 2022 قائمة طويلة من الورشات على غرار الفسيفساء والخزف والجلد والرسم والألعاب الرومانية إلى جانب ورشة الجندي الصغير وورشة الرماية بالسهام وورشة صك العملة.وتتضمن، أيضا، عدة أركان جديدة منها المعارض والطب الروماني وعرض الموسيقى الرومانية وعرض فيلم "تيسدوروس" (الاسم الروماني لمدينة الجم) ومداخلات حول الرسم والالات الموسيقية في العهد الاغريقي.وتتوج التظاهرة بالعرض الفرجوي للمصارعين الرومان زيادة على عرض راقص وآخر للموسيقى وجميعها مفتوحة للعموم مجانا.