اتحاد عمال تونس يدعو إلى تفعيل النصوص القانونية والتشريعات لحماية المرأة في تونس من العنف والاستغلال

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دعت المنسقة الوطنية للجنة المرأة باتحاد عمال تونس، وردة الزريبي، اليوم الثلاثاء، الى تفعيل التشريعات والنصوص القانونية لحماية المرأة التونسية من كل ظواهر العنف والاستغلال.واعتبرت الزريبي خلال ندوة صحفية بتونس نظمها اتحاد عمال تونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحمل هذه السنة شعار "المساواة بين الجنسين اليوم من اجل غد مستدام"، أن تفعيل هذه التشريعات والنصوص القانونية من أجل حماية المرأة في تونس يتطلب بالخصوص "إرادة سياسية".وأشارت إلى الدور الفعال للمرأة في تحقيق العديد من الانجازات على مختلف المستويات إلى جانب الرجل هو ما دفع الى رفع عديد الشعارات المطالبة بحقها في تفعيل القوانين وتطوير التشريعات في اتجاه ترسيخ حقوقها المهنية وضمان تمكينها الاقتصادي.وقالت ان المراة في تونس وبقية بلدان العالم دون استثناء مازالت تواجه الكثير من التحديات والعقبات على غرار استغلالها في العمل وتدني اجرها مقارنة بالرجل وهو ما يستوجب التفكير في وضع استراتيجيات وخطط عملية تكون قادرة على النهوض بواقعها وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل.ودعت وردة الزريبي إلى ضرورة دعم دور المرأة الريفية العاملة في القطاع ألفلاحي التي تعيش ظروف عمل غير ملائمة رغم أنها تمثل عنصرا هاما في تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد وتساهم بشكل كبير في الرفع من الإنتاجية، وفق تقديرها.ودعت المنسقة الوطنية للجنة المراة باتحاد عمال تونس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق النساء وإرساء مبدأ المساواة الفعلية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى لأتكون مجرد شعارات ترفع في المناسبات.وأضافت ان هذه الاحتفالية التي تنتظم يوم 8 مارس من كل سنة تهدف بالأساس الى تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعاني منها المرأة في كل بلدان العالم وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومحاولة إيجاد أنجع الحلول لها فضلا عن العمل على الارتقاء بمكانة المرأة كشريك فاعل الى جانب الرجل في النهوض بالمجتمعات.نج