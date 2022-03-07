قبلي: دخول احد اعوان مركز التكوين والتدريب المهني في اضراب جوع وحشي للمطالبة بالتزام وزارة الاشراف بالاتفاقات الموقعة

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دخل احد اعوان مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، محمد سلام، صباح اليوم الاثنين، في اضراب جوع وحشي ينفذه بمقر الوكالة الوطنية للتشغيل بالجهة على خلفية عدم التزام وزارة الاشراف والادارة العامة للتكوين المهني بالتزاماتها السابقة المتعلقة بتسوية وضعية اصحاب الشهائد العليا العاملين في قطاع التكوينوحمل سلام في تصريح ل(وات) المسؤولية للمدير العام للوكالة الوطنية للتكوين المهني عن اية انعكاسات صحية ستترتب عن تحركه الاحتجاجي، وقال انه يشتغل منذ سنة 2011 خطة وظيفية لا تتكافؤ مع مؤهلاته العلميةواوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان التكوين المهني عبد الجليل بوعزة ل(وات) ان الاشكال المطروح يتمثل في تنكر كل من الادارة العامة للتكوين المهني ووزارة التشغيل والتكوين المهني لاتفاق ماي 2021 والقاضي بتسوية وضعية العاملين بالقطاع من اصحاب الشهائد العلمية، فضلا عن تسوية وضعية العاملين المتعاقدين، واشار الى ان وضعية هؤلاء العملة تعود الى سنة 2011 حيث تم انتدابهم لكن دون مراعاة مستوياتهم العلميةوبدوره، اكد كاتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل جبران بوراوي ل(وات) ان موقف الجامعة متمسك بتفعيل الاتفاقات السابقة خاصة وانها ستمكن من تسوية وضعية عدد من العملة الذين ظلموا لسنوات حيث تم التوصل الى نصف الحل في سنة 2011 عبر ادماجهم في القطاع، الا ان هذا الادماج لم ياخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي للكثير من العملة الذين يتجاوز عددهم 320 عونا بكافة جهات البلادواضاف ان الوكالة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل وافقت على تسوية وضعية العملة في اتفاق 4 مارس 2021 والذي صادقت عليه وزارة الاشراف في شهر افريل من ذات السنة وتم تمريره للشروع في تطبيق الاجراءات الترتيبية لتفعيل هذه الاتفاقات بداية من 1 جانفي 2022 دون مفعول رجعي للعملة، كما تم الاتفاق على انتداب المتعاقدين بداية من نفس التاريخ دون ان يكون لهذه الانتدابات انعكاسات مالية على الميزانية خاصة وان العملة سيتقاضون نفس الاجور التي يحصلون عليها بصفتهم التعاقدية الا ان التغير الحكومي اعاد هذه الاتفاقات الى مرحلة الصفر وتم التراجع عن تطبيقها، وفق قولهواضاف ان الامين العام لاتحاد الشغل قد طلب عقد جلسة خلال هذا الاسبوع مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتدارس كافة هذه الملفات والتي سيتحمل اثرها كل طرف المسؤولية في ما ستؤول اليه الاوضاع خاصة وان العديد من العملة قد دخلوا في تحركات احتجاجية بولايات اخرى.