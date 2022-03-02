المهدية: حجز 13 طنا من المواد الفلاحية وأكثر من 26 طنا من المواد المدعمة خلال شهر فيفري المنقضي

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حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، خلال شهر فيفري المنقضي، حوالي 13 طنا من المواد الفلاحية وأكثر من 26 طن من المواد الأساسية المدعمة.وتوزّعت المواد المحجوزة، والتي أمّنها 68 فريق مراقبة خلال 3644 عملية رقابية، إلى 12 طنّا من التفاح و2ر1 طنا من السكر و64ر38 قنطارا من الفرينة المدعمة و3.8 طنا من السميد.وشملت، أيضا، 22 طنا من العجين الغذائي، و118 لترا من الزيت النباتي، و375 كلغ من الكسكسي، إلى جانب 20 كغ من المواد العلفية، و1179 علبة سجائر، و4ر10 كغ من المواد الغذائية منتهية الصلوحية.وقرّرت الإدارة الجهوية للتجارة، بعد البحث في أسباب الحجز والمخالفات، معاقبة أحد المحلات بالحط من حصّته من المواد التي يتزود بها ومنع محلين اثنين من التزود وتغيير صنف أحد المحلات.وأدت فرق المراقبة الصحية، من جهتها، 3972 زيارة مراقبة أفضت إلى تحرير 171 إنذارا كتابيا واقتراح غلق إحدى المقاهي ومحل لبيع الأكلات الخفيفة.وتوزّعت الإنذارات، بحسب القطاعات، إلى 20 بقطاع المقاهي، و16 بمحلات المرطبات، و12 بالمخابز، و19 بمحلات بيع الدواجن واللحوم الحمراء، و10 بالمخابز، و5 بمحلات بيع الحليب ومشتقاته، و15 بمحلات الأكلة الخفيفة.وبلغ مجموع المحجوز، خلال شهر فيفري، حوالي 337 كلغ، و392 لترا من بينها 18 لترا من العصير، و50 قطعة مرطبات، و30 كلغ بين لحوم حمراء ولحوم دواجن، و29 كلغ من المواد الغذائية منتهية الصلوحية.وحرّرت فرق مكافحة التهريب والتجارة الموازية التابعة للديوانة التونسية بجهة المهدية، خلال نفس الفترة، 65 محضرا بلغت قيمتها المادية مجتمعة 2 مليونا و74 ألف دينار.