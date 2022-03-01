تأجيل النظر في قضية أحداث بن قردان إلى يوم الجمعة المقبل


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 21:09قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغ مقتضب، تلقته (وات)، أن القضية المنشورة بالدائرة المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية، والمتعلقة بأحداث بن قردان الإرهابية، قد تم تأجيل النظر فيها لجلسة يوم الجمعة المقبل 4 مارس الجاري.

...

وقد استؤنفت منتصف الشهر المنقضي محاكمة المتهمين في هذه القضية، والذين يفوق عددهم 90 متهما، بعضهم موقوف وآخرون في حالتي سراح أو فرار.

ويواجه المتهمون تهما تتراوح بين الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج التراب التونسي، وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة لتنظيم إرهابي، والقتل ومحاولة القتل المصنّف بالجريمة الإرهابية، إضافة إلى الإضرار بالممتلكات العامّة والموارد الحيويّة للدولة.
..


يذكر أن مدينة بن قردان (ولاية مدنين) تعرضت يوم 2 مارس 2016 إلى هجوم مسلح استمر الى غاية 10 من نفس الشهر، من قبل مجموعات إرهابية مسلحة كانت تحاول السيطرة على المدينة، غير أن المعركة الفاصلة بين الإرهابيين وقوات الأمن والجيش جرت يوم 7 مارس.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 36 إرهابيا، واستشهاد 12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين، فضلا عن إصابة 27 شخصا بين أمنيين وعسكريين ومدنيين، وإيقاف 7 مسلحين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241962



  2.29% (235542 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |

الثلاثاء 01 مارس 2022 | 28 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:44 12:39 06:50 05:24
Babnet
10°
Babnet14°Babnet% 62:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-715°-718°-819°-815°-9
  • Avoirs en devises
    23316,0

  • (1 mars)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26165 DT        1$ =2,91469 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 mars)   559,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   