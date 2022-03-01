تأجيل النظر في قضية أحداث بن قردان إلى يوم الجمعة المقبل

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أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغ مقتضب، تلقته (وات)، أن القضية المنشورة بالدائرة المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية، والمتعلقة بأحداث بن قردان الإرهابية، قد تم تأجيل النظر فيها لجلسة يوم الجمعة المقبل 4 مارس الجاري.وقد استؤنفت منتصف الشهر المنقضي محاكمة المتهمين في هذه القضية، والذين يفوق عددهم 90 متهما، بعضهم موقوف وآخرون في حالتي سراح أو فرار.ويواجه المتهمون تهما تتراوح بين الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج التراب التونسي، وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة لتنظيم إرهابي، والقتل ومحاولة القتل المصنّف بالجريمة الإرهابية، إضافة إلى الإضرار بالممتلكات العامّة والموارد الحيويّة للدولة.يذكر أن مدينة بن قردان (ولاية مدنين) تعرضت يوم 2 مارس 2016 إلى هجوم مسلح استمر الى غاية 10 من نفس الشهر، من قبل مجموعات إرهابية مسلحة كانت تحاول السيطرة على المدينة، غير أن المعركة الفاصلة بين الإرهابيين وقوات الأمن والجيش جرت يوم 7 مارس.وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 36 إرهابيا، واستشهاد 12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين، فضلا عن إصابة 27 شخصا بين أمنيين وعسكريين ومدنيين، وإيقاف 7 مسلحين.