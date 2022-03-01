المديرة الجديدة لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس تؤكد استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة مع تونس

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اكدت مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، نوديرا منصوروفا، لدى لقائها، الثلاثاء، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة مع تونس، عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وثمنت نمصيّة، بالمناسبة، جهود البنك ومساهماته في تمويل عديد المشاريع التنموية بتونس، مشيرة إلى الأهمية التي توليها تونس لدفع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مختلف مجالات تدخلاته.واستعرض اللقاء التعاون المالي القائم بين تونس والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمةيذكر ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تولى في سبتمبر 2021 تعيين نوديرا منصوروفا، مديرة جديدة لمكتبه في تونس، خلفاً لأنطوان سالي دو شو، الذي تم تعيينه مديراً لمكتب البنك في المغرب.