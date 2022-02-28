القيروان: مركز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة في بلدية بوحجلة سيكون جاهزا خلال سنة 2023 (رئيس البلدية)

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من المنتظر أن يكون مركز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة في بلدية بوحجلة من ولاية القيروان جاهزا خلال سنة 2023، وفق ما أفاد به رئيس بلدية بوحجلة، بلقاسم الشريقي.وأضاف في تصريح، اليوم الاثنين، ل"وات"، أنه سيتم إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في إعداد دراسة التأثيرات على المحيط لتحديد تأثير هذا المشروع على السكان.وأكد أن الأرض التي سيقام عليها المشروع على ملك بلدية بوحجلة، وهي قريبة من مجمع أسواق والسوق الأسبوعية وهي تبعد حوالي 1 كم عن التجمعات السكنية.ولفت الشريقي إلى أن هذا المركز سيكون على غرار مركزي تحويل النفايات بكل من حفوز والشراردة، وسيقوم بتجميع النفايات المنزلية وتحويلها إلى مصب الفضلات المراقب بالباطن بالقيروان الشمالية.وبخصوص تأثير هذا المشروع على موارد البلدية، أكد أن هذا المشروع سيساهم في مزيد التحكم في مسار جمع النفايات المنزلية والتخفيض إلى حوالي النصف في كلفة جمع النفايات التي تصل حاليا ودون معالجة إلى 80 دينارا للطن الواحد، وذلك بحسب نتائج الدراسة التي قامت بها بلدية بوحجلة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس.ويشار إلى أن بلدية بوحجلة تعد ثاني بلدية بعد بلدية القيروان من حيث ارتفاع كمية النفايات المنزلية والمشابهة، وفق ما أكده رئيس بلدية بوحجلة، بلقاسم الشريقي.