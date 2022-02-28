الاتفاق على إرساء تعاون بين وزارة الصحة ومدينة "الحسين الطبية" الأردنية في اختصاص زراعة الأعضاء وجراحة القلب لدى حديثي الولادة


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 12:52قراءة: 0 د, 45 ث
      
أدى وزير الصحة علي المرابط، بالعاصمة الأردنية عمان، زيارة ميدانية إلى قسم الخدمات الملكية الطبية بمدينة "الحسين الطبية" للاطلاع على التجربة الأردنية في مجالي زراعة الأعضاء والاجلاء الصحي الجوي.

...

وتوّجت هذه الزيارة، التي انتظمت على هامش الاجتماع الدوري السنوي للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية المنعقد بعمان خلال يومي 26 و27 فيفري 2022، بالاتفاق على إرساء تعاون بين وزارة الصحة التونسية ومدينة "الحسين الطبية" في اختصاص زراعة الأعضاء وجراحة القلب لدى حديثي الولادة والتدريب، وفق بلاغ لوزارة الصحة.

كما تم التأكيد على العمل من استفادة تونس من التجربة الأردنية في مجال الإجلاء الصحي الجوي، فضلا عن تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين مدينة "الحسين الطبية" بالأردن والمشروع الرئاسي قيد الإنشاء المتعلق "بالمدينة الصحية بالقيروان".
..


كما اطلع الوزير خلال زيارته الى "شركة الحوسبة الصحية الدولية" المكلفة بتنفيذ برنامج "حكيم لحوسبة القطاع الصحي" على مميزات هذه المنظومة الحديثة والمتطورة، وتم الاتفاق على الاسئنناس بها وتركيز منظومة مماثلة بتونس لتعصير ورقمنة القطاع الصحي التونسي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241867



  2.25% (232088 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM | |

الاثنين 28 فيفري 2022 | 27 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
Babnet
10°
Babnet11°Babnet% 87:الرطــوبة
تونــسBabnet
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-714°-815°-719°-718°-9
  • Avoirs en devises
    23642,0

  • (25 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,25426 DT        1$ =2,90702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fev)   1019,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   