الاتفاق على إرساء تعاون بين وزارة الصحة ومدينة "الحسين الطبية" الأردنية في اختصاص زراعة الأعضاء وجراحة القلب لدى حديثي الولادة

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أدى وزير الصحة علي المرابط، بالعاصمة الأردنية عمان، زيارة ميدانية إلى قسم الخدمات الملكية الطبية بمدينة "الحسين الطبية" للاطلاع على التجربة الأردنية في مجالي زراعة الأعضاء والاجلاء الصحي الجوي.وتوّجت هذه الزيارة، التي انتظمت على هامش الاجتماع الدوري السنوي للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية المنعقد بعمان خلال يومي 26 و27 فيفري 2022، بالاتفاق على إرساء تعاون بين وزارة الصحة التونسية ومدينة "الحسين الطبية" في اختصاص زراعة الأعضاء وجراحة القلب لدى حديثي الولادة والتدريب، وفق بلاغ لوزارة الصحة.كما تم التأكيد على العمل من استفادة تونس من التجربة الأردنية في مجال الإجلاء الصحي الجوي، فضلا عن تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين مدينة "الحسين الطبية" بالأردن والمشروع الرئاسي قيد الإنشاء المتعلق "بالمدينة الصحية بالقيروان".كما اطلع الوزير خلال زيارته الى "شركة الحوسبة الصحية الدولية" المكلفة بتنفيذ برنامج "حكيم لحوسبة القطاع الصحي" على مميزات هذه المنظومة الحديثة والمتطورة، وتم الاتفاق على الاسئنناس بها وتركيز منظومة مماثلة بتونس لتعصير ورقمنة القطاع الصحي التونسي.