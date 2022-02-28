نزول امطار ضعيفة الى متوسطة بمختلف جهات البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مختلف جهات البلاد، خلال 24 ساعة الأخيرة، نزول كميات من الامطار ضعيفة الى متوسطة وصل أهمها الى 19 مم بالكاف المدينة و17 مم بساقية سيدي يوسف والكاف بوليفة
وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر
ولاية الكاف
قلعة سنان 14 الجريصة 16 الطويرف 13 السرس 13 الدهماني 14 تاجروين 16 ساقية سيدي يوسف 17 نبر 14 وادي ملاق 11 الكاف المدينة 19 القصور 15 القلعة الخصبة 16 الكاف - بوليفة 17 محطة "كا13" 12
ولاية جندوبة
وادي مليز 3 بني مطير 4 سد بوهرتمة 5 عين دراهم 2 بوسالم 6 فرنانة 7 جندوبة 10 غار الدماء 10 سد بربرة 2 بلطة بوعوان 5
ولاية سليانة
مكثر 6 الروحية 15 العروسة 4 قعفور 7 برقو 11 سيدي بورويس 9 الكريب 12 بوعرادة 4 كسرى 10 سليانة المدينة 8 سليانة المحطة 9
ولاية باجة
تستور 5 عمدون 1 تيبار 8 باجة المحطة 1 تبرسق 12 قبلاط 1 باجة الجنوبية 5 سد كساب 2 سد سيدي سالم 5
ولاية زغوان
بئر مشارقة 1 الزريبة 2 عين عسكر 1 الفحص 3 الناظور 4 مقرن 2 زغوان 2 سد بئر مشارقة 2
ولاية نابل
الحمامات 1 بوعرقوب 1 دار شعبان 1 نابل 1 بوشريك 1
ولاية القيروان
سد الهوارب 5 بوحجلة 1 سيدي سعد 4 عين جلولة 4 العلم 4 سد نبهانة 6 حفوز 6 العلا 6 نصر الله 4 السبيخة 2 الحاجب 5 الشبيكة 4 القيروان 3 الوسلاتية 7 الشراردة 6 منزل المهيري 5
ولاية سوسة
القلعة الكبرى 3 كندار 4 المسعدين 3 مساكن 1 النفيضة 3 حمام سوسة 2 بوفيشة 1 سوسة الشمالية 2
ولاية المنستير
الساحلين 1 بنبلة 2 قصيبة المديوني 1 منزل نور 2 طوزة 3 معتمر 3 الوردانين 2 جمال 2 طبلبة 1 قصر هلال 2 صيادة لمطة بوحجر 2 المكنين 2 المنستير 2 البقالطة 1 زرمدين 1 بني حسان 1 جمال 2 خنيس 4 المنستير الميناء 2 البقالطة 3 سيدي بنور 2
ولاية المهدية
السواسي 4 هبيرة 4 ملولش 4 قصور الساف 1 سيدي علوان 3 بومرداس 3 الشابة 5 اولاد الشامخ 3
ولاية القصرين
العيون 9 فوسانة 9 فريانة 13 سبيطلة 2 جدليان 8 حيدرة 15 حاسي الفريد 14 سبيبة 12 تالة 12 القصرين الشمالية 14 ماجل بلعباس 3 القصرين الجنوبية 15
ولاية سيدي بوزيد
جلمة 2 الفايض 13 سبالة اولاد عسكر 7 سيدي بوزيد الشرقية 1 سيدي بوزيد الغربية 9 اولاد حفوز 1 الرقاب 5 بئر الحفي 13 سيدي علي بن عون 10 المكناسي 6 منزل بوزيان 8 المزونة 5 السعيدة 1
ولاية صفاقس
بئر ملولي 7 رملة 7 بوثدي 6 الغريبة 7 المحرس 6 بئر علي 6 جبنيانة 8 العامرة 7 عين تركية 5 عقارب 5 ساقية الداير 5 ساقية الزيت 5 منزل شاكر 7 الحنشة 6 الصخيرة 5 صفاقس 7 السلطنية 6 العقاربة 8 الطهاهرة 6 صفاقس المطار 5 طينة 5 ولاية قابس
منزل حبيب 4 المطوية 4 غنوش 3 قابس 2 الحامة 3
ولاية قفصة
السند 8 ام العرائس 9 المتلوي 3 قفصة المحطة 8 قفصة المدينة 5 الشبيبة 10 الرديف 4 سيدي بوبكر 3
ولاية توزر
توزر 1 تمغزة 1 الشبيكة 1
ولاي قبلي
قبلي 1 سوق الاحد 1 ام علي 5 بئر السانية 1
ولاية مدنين
مليتة 2 ميدون تقرماس 5 حومة السوق 3 مدنين 1 جربة 2 والغ 2 صدغيان 2
وفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمتر
ولاية الكاف
قلعة سنان 14 الجريصة 16 الطويرف 13 السرس 13 الدهماني 14 تاجروين 16 ساقية سيدي يوسف 17 نبر 14 وادي ملاق 11 الكاف المدينة 19 القصور 15 القلعة الخصبة 16 الكاف - بوليفة 17 محطة "كا13" 12
ولاية جندوبة
وادي مليز 3 بني مطير 4 سد بوهرتمة 5 عين دراهم 2 بوسالم 6 فرنانة 7 جندوبة 10 غار الدماء 10 سد بربرة 2 بلطة بوعوان 5
ولاية سليانة
مكثر 6 الروحية 15 العروسة 4 قعفور 7 برقو 11 سيدي بورويس 9 الكريب 12 بوعرادة 4 كسرى 10 سليانة المدينة 8 سليانة المحطة 9
ولاية باجة
تستور 5 عمدون 1 تيبار 8 باجة المحطة 1 تبرسق 12 قبلاط 1 باجة الجنوبية 5 سد كساب 2 سد سيدي سالم 5
ولاية زغوان
بئر مشارقة 1 الزريبة 2 عين عسكر 1 الفحص 3 الناظور 4 مقرن 2 زغوان 2 سد بئر مشارقة 2
ولاية نابل
الحمامات 1 بوعرقوب 1 دار شعبان 1 نابل 1 بوشريك 1
ولاية القيروان
سد الهوارب 5 بوحجلة 1 سيدي سعد 4 عين جلولة 4 العلم 4 سد نبهانة 6 حفوز 6 العلا 6 نصر الله 4 السبيخة 2 الحاجب 5 الشبيكة 4 القيروان 3 الوسلاتية 7 الشراردة 6 منزل المهيري 5
ولاية سوسة
القلعة الكبرى 3 كندار 4 المسعدين 3 مساكن 1 النفيضة 3 حمام سوسة 2 بوفيشة 1 سوسة الشمالية 2
ولاية المنستير
الساحلين 1 بنبلة 2 قصيبة المديوني 1 منزل نور 2 طوزة 3 معتمر 3 الوردانين 2 جمال 2 طبلبة 1 قصر هلال 2 صيادة لمطة بوحجر 2 المكنين 2 المنستير 2 البقالطة 1 زرمدين 1 بني حسان 1 جمال 2 خنيس 4 المنستير الميناء 2 البقالطة 3 سيدي بنور 2
ولاية المهدية
السواسي 4 هبيرة 4 ملولش 4 قصور الساف 1 سيدي علوان 3 بومرداس 3 الشابة 5 اولاد الشامخ 3
ولاية القصرين
العيون 9 فوسانة 9 فريانة 13 سبيطلة 2 جدليان 8 حيدرة 15 حاسي الفريد 14 سبيبة 12 تالة 12 القصرين الشمالية 14 ماجل بلعباس 3 القصرين الجنوبية 15
ولاية سيدي بوزيد
جلمة 2 الفايض 13 سبالة اولاد عسكر 7 سيدي بوزيد الشرقية 1 سيدي بوزيد الغربية 9 اولاد حفوز 1 الرقاب 5 بئر الحفي 13 سيدي علي بن عون 10 المكناسي 6 منزل بوزيان 8 المزونة 5 السعيدة 1
ولاية صفاقس
بئر ملولي 7 رملة 7 بوثدي 6 الغريبة 7 المحرس 6 بئر علي 6 جبنيانة 8 العامرة 7 عين تركية 5 عقارب 5 ساقية الداير 5 ساقية الزيت 5 منزل شاكر 7 الحنشة 6 الصخيرة 5 صفاقس 7 السلطنية 6 العقاربة 8 الطهاهرة 6 صفاقس المطار 5 طينة 5 ولاية قابس
منزل حبيب 4 المطوية 4 غنوش 3 قابس 2 الحامة 3
ولاية قفصة
السند 8 ام العرائس 9 المتلوي 3 قفصة المحطة 8 قفصة المدينة 5 الشبيبة 10 الرديف 4 سيدي بوبكر 3
ولاية توزر
توزر 1 تمغزة 1 الشبيكة 1
ولاي قبلي
قبلي 1 سوق الاحد 1 ام علي 5 بئر السانية 1
ولاية مدنين
مليتة 2 ميدون تقرماس 5 حومة السوق 3 مدنين 1 جربة 2 والغ 2 صدغيان 2
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