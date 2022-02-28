نزول امطار ضعيفة الى متوسطة بمختلف جهات البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة

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سجلت مختلف جهات البلاد، خلال 24 ساعة الأخيرة، نزول كميات من الامطار ضعيفة الى متوسطة وصل أهمها الى 19 مم بالكاف المدينة و17 مم بساقية سيدي يوسف والكاف بوليفةوفي ما يلي الكميات المسجلة بالتفصيل وبحساب المليمترولاية الكافقلعة سنان 14 الجريصة 16 الطويرف 13 السرس 13 الدهماني 14 تاجروين 16 ساقية سيدي يوسف 17 نبر 14 وادي ملاق 11 الكاف المدينة 19 القصور 15 القلعة الخصبة 16 الكاف - بوليفة 17 محطة "كا13" 12ولاية جندوبةوادي مليز 3 بني مطير 4 سد بوهرتمة 5 عين دراهم 2 بوسالم 6 فرنانة 7 جندوبة 10 غار الدماء 10 سد بربرة 2 بلطة بوعوان 5ولاية سليانةمكثر 6 الروحية 15 العروسة 4 قعفور 7 برقو 11 سيدي بورويس 9 الكريب 12 بوعرادة 4 كسرى 10 سليانة المدينة 8 سليانة المحطة 9ولاية باجةتستور 5 عمدون 1 تيبار 8 باجة المحطة 1 تبرسق 12 قبلاط 1 باجة الجنوبية 5 سد كساب 2 سد سيدي سالم 5ولاية زغوانبئر مشارقة 1 الزريبة 2 عين عسكر 1 الفحص 3 الناظور 4 مقرن 2 زغوان 2 سد بئر مشارقة 2ولاية نابلالحمامات 1 بوعرقوب 1 دار شعبان 1 نابل 1 بوشريك 1ولاية القيروانسد الهوارب 5 بوحجلة 1 سيدي سعد 4 عين جلولة 4 العلم 4 سد نبهانة 6 حفوز 6 العلا 6 نصر الله 4 السبيخة 2 الحاجب 5 الشبيكة 4 القيروان 3 الوسلاتية 7 الشراردة 6 منزل المهيري 5ولاية سوسةالقلعة الكبرى 3 كندار 4 المسعدين 3 مساكن 1 النفيضة 3 حمام سوسة 2 بوفيشة 1 سوسة الشمالية 2ولاية المنستيرالساحلين 1 بنبلة 2 قصيبة المديوني 1 منزل نور 2 طوزة 3 معتمر 3 الوردانين 2 جمال 2 طبلبة 1 قصر هلال 2 صيادة لمطة بوحجر 2 المكنين 2 المنستير 2 البقالطة 1 زرمدين 1 بني حسان 1 جمال 2 خنيس 4 المنستير الميناء 2 البقالطة 3 سيدي بنور 2ولاية المهديةالسواسي 4 هبيرة 4 ملولش 4 قصور الساف 1 سيدي علوان 3 بومرداس 3 الشابة 5 اولاد الشامخ 3ولاية القصرينالعيون 9 فوسانة 9 فريانة 13 سبيطلة 2 جدليان 8 حيدرة 15 حاسي الفريد 14 سبيبة 12 تالة 12 القصرين الشمالية 14 ماجل بلعباس 3 القصرين الجنوبية 15ولاية سيدي بوزيدجلمة 2 الفايض 13 سبالة اولاد عسكر 7 سيدي بوزيد الشرقية 1 سيدي بوزيد الغربية 9 اولاد حفوز 1 الرقاب 5 بئر الحفي 13 سيدي علي بن عون 10 المكناسي 6 منزل بوزيان 8 المزونة 5 السعيدة 1ولاية صفاقسبئر ملولي 7 رملة 7 بوثدي 6 الغريبة 7 المحرس 6 بئر علي 6 جبنيانة 8 العامرة 7 عين تركية 5 عقارب 5 ساقية الداير 5 ساقية الزيت 5 منزل شاكر 7 الحنشة 6 الصخيرة 5 صفاقس 7 السلطنية 6 العقاربة 8 الطهاهرة 6 صفاقس المطار 5 طينة 5 ولاية قابسمنزل حبيب 4 المطوية 4 غنوش 3 قابس 2 الحامة 3ولاية قفصةالسند 8 ام العرائس 9 المتلوي 3 قفصة المحطة 8 قفصة المدينة 5 الشبيبة 10 الرديف 4 سيدي بوبكر 3ولاية توزرتوزر 1 تمغزة 1 الشبيكة 1ولاي قبليقبلي 1 سوق الاحد 1 ام علي 5 بئر السانية 1ولاية مدنينمليتة 2 ميدون تقرماس 5 حومة السوق 3 مدنين 1 جربة 2 والغ 2 صدغيان 2