انتخاب المحامي العراقي علاء شون على رأس المنظمة العربية للمحامين الشبّان

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أسفرت أشغال المؤتمر العاشر للمنظمة العربية للمحامين الشبّان التي تم انتخابها يوم السبت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد مكوّن من 9 أعضاء وبرئاسة المحامي العراقي علاء شون المختص في القانون الدولي والتحكيم والاستثمار .واستعرض رئيس المكتب التنفيذي في كلمة القاها بالمناسبة برنامجه للفترة النيابية القادمة والذي يهدف أساسا الى تنقيح القانون الداخلي للمنظمة و توسعة مكاتبها لتشمل كل دول المنطقة العربية ، فضلا عن تعزيز آليات التشاور والنقاش بين محامي المنطقة بما يمكن من تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار و دور المحاماة في تحقيق النمو الاقتصادي و دعم الاستثمار العربي.يشار الى أنه تم تجديد انتخاب الأستاذة وحيدة مستورة كرئيسة لفرع تونس للمنظمة العربية للمحامين الشبان.