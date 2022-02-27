انتخاب المحامي العراقي علاء شون على رأس المنظمة العربية للمحامين الشبّان


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 14:51 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أسفرت أشغال المؤتمر العاشر للمنظمة العربية للمحامين الشبّان التي تم انتخابها يوم السبت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد مكوّن من  9 أعضاء وبرئاسة المحامي العراقي علاء شون المختص في القانون الدولي والتحكيم والاستثمار .

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 واستعرض رئيس المكتب التنفيذي في كلمة القاها بالمناسبة برنامجه للفترة النيابية القادمة والذي يهدف أساسا الى تنقيح القانون الداخلي للمنظمة و توسعة مكاتبها لتشمل كل دول المنطقة العربية ، فضلا عن تعزيز آليات التشاور والنقاش بين محامي المنطقة بما يمكن من تطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار و دور المحاماة في تحقيق النمو الاقتصادي و دعم الاستثمار العربي. 

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يشار  الى أنه تم تجديد انتخاب الأستاذة وحيدة مستورة كرئيسة لفرع تونس للمنظمة العربية للمحامين الشبان.

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