كاس الكونفدرالية الافريقية - النادي الصفاقسي يصل الى القاهرة لمواجهة بيراميدز المصري


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 19:03 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وصل وفد النادي الصفاقسي يوم الجمعة الى العاصمة المصرية القاهرة حيث سيواجه نادي بيراميدز المصري يوم الاحد على ملعب الدفاع الجوي بداية من الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
وضمت بعثة النادي الصفاقسي بقيادة المدرب البرتغالي جورج كوستا 21 لاعبا وهم محمد الهادي قعلول وايمن دحمان وصبري بن حسن ومحمد بن علي وغيث المعروفي ومحمود غربال ونور الزمان الزموري ومحمد النصراوي وعلاء غرام وحسام دقدوق وشادي الهمامي وماليك رياح ونابي كامارا ووليد القروي وانس الشبلي واشرف الحباسي واسماعيل دياكيتي وحسين علي وايمن الحرزي وهشام النقاش وفراس شواط.
...

ويحتل فريق عاصمة الجنوب المركز الثاني بالتساوي مع اهلي طرابلس الليبي برصيد 3 نقاط لكل منهما خلف بيراميدز المتصدر ب6 نقاط فيما يتذيل زاناكو الزامبي الترتيب بلا رصيد.

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