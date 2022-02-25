راضي الجعايدي: سنسعى لتحقيق الفوز من اجل مواصلة مشوارنا القاري الايجابي

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اكد راضي الجعايدي مدرب الترجي الرياضي ان فريقه يحدوه عزم كبير على تحقيق الانتصار في لقاء الغد ضد النجم الساحلي من أجل مواصلة المشوار الإيجابي في مسابقة رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم معربا عن الاعتقاد ان المواجهة ستكون صعبة رغم طبيعة المرحلة الحساسة التي يعيشها المنافس الذي يمتلك تقاليد المنافسات القارية وخبرة المواعيد الهامة.واشار الجعايدي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بقاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس بمناسبة مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة الى ان "الترجي سيدخل اللقاء المرتقب بنفس الجدية و الروح التي تعامل معها في المباريات الفارطة حتى يبرهن على التطور الكبير الذي عرفه الفريق على جميع المستويات البدنية والفنية التكتيكية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي مؤكظا الحرص على مواصلة العمل بذات الوتيرة من اجل نسخة متميزة تضمن تحقيق الاهداف المرسومة.وحول طبيعة الغيابات التي ستعرفها تشكيلة الترجي بمناسبة لقاء الغد، اوضح الجعايدي كل العناصر ستكون جاهزة باستثناء المهاجم الليبي حمدو الهوني الذي سيتخلف عن اللقاء. وقال في هذا الصدد " مع الاقرار بقيمة هذا اللاعب، فان الزاد البشري الثري للفريق من جهة وحسن التصرف في المجموعة من جهة اخرى سيمكننا من اختيار التشكيلة المثلى لمواجهة النجم والاهم بالنسبة لي هو ان يظهر الترجي بمظهر الفريق المتوازن دفاعيا وهجوميا وتقديم اداء غزير يرتقي الى مستوى انتظارات جماهيرنا التي اشتقنا اليها و سوف نجدد غدا العهد معها من اجل الاحتفاء بالفوز".وبخصوص الحوار الذي سيجمعه بالمدرب روجى لومار الذي سبق له تدريب راضي الجعايدي مع المنتخب التونسي سابقا، قال اللاعب السابق لنادي ساوثهامبتون الانقليزي "انا سعيد بملاقاة المدرب لومار الذي اكن له كل الاحترام وتعلمت منه الكثير بالاضافة الى ذكريات جميلة من 2003 الى 2007 الا ان احكام كرة القدم ستجعلني غدا في مواجهة معه في لقاء صعب".ومن جهته، اكد متوسط ميدان الترجي الرياضي غيلان الشعلالي ان المباراة امام النجم الساحلي لن تكون سهلة وهو كلاسيكو سيحتفظ باعلى درجات الاثارة و التشويق مؤكدا ان الفريق استعد للمقابلة في كنف التركيز والجدية وسيحاول الخروج بالعلامة الكاملة للبرهنة على تطور مستواه من مباراة الى اخرى من جهة واسعاد الأنصار الذين سيعودون للمدارج بعد غياب طويل".