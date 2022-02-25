الرابطة 1- الاولمبي الباجي في تربص بتونس العاصمة تحضيرا لمبار اته مع مستقبل سليمان

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يجري الأولمبي الباجي منذ يوم امس الخميس تربصا تحضيريا بتونس العاصمة إستعداداً للقاء الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي ستجمعه بمستقبل سليمان يوم غد السبت .وتمت برمجة ثلاث حصص تدريبية بالملعب الفرعي برادس حسب ما افاد النادي.وافاد النادي ان جميع العناصر ستكون في الموعد بمن في ذلك الظهير الأيمن ياسين بوعبيد ( فترة تأهيل بدني ) والمدافع ريشارد كاساغا الذي تم رسميا اليوم استكمال جميع الإجراءات الإدارية الخاصة باللاعب وأصبح بالتالي مؤهلا للعب بداية من لقاء السبت ضد مستقبل سليمان. واوضح النادي ان اللاعب أمضى عقدا بموسمين ونصف.ويذكر ان الاولمبي الباحي انهزم في الجولة الماضية امام جمهوره امام الترجي الجرجيسي بنتيجة 0-1 .وانتقد مدربه الجديد سعيد السايبي في تصريح صحفي بعد المباراة الجاهزية البدنية للاعبين وقال ان الفريق لم يجر سوى 4 مقابلات ودية خلال اكثر من شهرين من توقف البطولةويتبارى الاولمبي الباجي غدا مع مستقبل سليمان في ملعب سليمان س14 في اطار الجولة التاسعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم . ويدير اللقاء نصر الله الجوادي.