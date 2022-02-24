كاس أمم إفريقيا-2022 - سيدات: المنتخبات ال 12 المتأهلة


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 14:37 قراءة: 0 د, 23 ث
      
سيمثل منتخبا تونس والمغرب البلد المنظم ممثلا كرة القدم النسائية العربية في نهائات كاس امم افريقيا للسيدات "كان-2022" بالمغرب (2 إلى 23 جويلية القادم) .
وفي ما يلي قائمة المنتخبات ال 12 المتأهلة لنهائيات عقب إجراء مباريات الدور الثاني والأخير ايابا من التصفيات , أيام الاثنين, الثلاثاء والأربعاء:
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- تونس - جنوب افريقيا - بوروندي - زامبيا - السنغال - بوركينا فاسو - طوغو - بوتسوانا - الكاميرون - نيجيريا - أوغندا - المغرب (البلد المنظم) .


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