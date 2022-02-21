الملعب القابسي - محمد الجلاصي مدربا جديدا


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 15:24 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة للملعب القابسي، اليوم الاثنين، عن تعاقدها مع المدرب محمد الجلاصي للاشراف على حظوظ الفريق الاول لكرة القدم خلفا لايمن مخلوف.

...

وكان الملعب القابسي انهزم يوم السبت امام مضيفه سبورتينغ بن عروس 1-0 في اطار الجولة السابعة للمجموعة الرابعة ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

ويحتل الملعب القابسي حاليا المرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة متاخرا بنقطة واحدة عن المتصدرين النادي القربي وقوافل قفصة.
..


ر-هس

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241463



  2.03% (209066 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الاثنين 21 فيفري 2022 | 20 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:39 12:40 07:01 05:34
Babnet
15°
 Babnet17° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1016°-1118°-1017°-818°-8
  • Avoirs en devises
    23409,8

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27550 DT        1$ =2,88261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   618,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   