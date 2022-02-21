الملعب القابسي - محمد الجلاصي مدربا جديدا

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اعلنت الهيئة المديرة للملعب القابسي، اليوم الاثنين، عن تعاقدها مع المدرب محمد الجلاصي للاشراف على حظوظ الفريق الاول لكرة القدم خلفا لايمن مخلوف.وكان الملعب القابسي انهزم يوم السبت امام مضيفه سبورتينغ بن عروس 1-0 في اطار الجولة السابعة للمجموعة الرابعة ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.ويحتل الملعب القابسي حاليا المرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة متاخرا بنقطة واحدة عن المتصدرين النادي القربي وقوافل قفصة.ر-هس