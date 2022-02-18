وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة تؤكد انفتاح الوزارة على مقترحات الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال

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أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى، انفتاح الوزارة على كل المقترحات الواردة من الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال من أجل النهوض بمؤسسات رعاية الطفولةواعتبرت الوزيرة خلال لقائها اليوم الجمعة بوفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ، ان الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال تعد شريكا اساسيا للوزارة.وضم وفد منظمة الأعراف كلا من نائب رئيس الاتحاد هشام اللومي و رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال نبيهة كمون.وبينت الوزيرة بالمناسبة أن مشروع كراس الشروط الجديد الخاص بفتح رياض الأطفال يتضمن تدابير هامّة لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضمان تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في الانتفاع بالتربية قبل المدرسيّة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية للعاملين برياض الاطفال.وذكرت أن الوزارة ستشرع تنفيذا لبنود الكراس الجديد في وضع برنامج تكويني شامل لفائدة الاطارات التربوية في رياض الاطفال لتأهيلهم والحصول على شهادة مشاركة في الغرض.و تطرقت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال من جهتها، الى مشاغل أصحاب رياض ومحاضن الأطفال في مختلف الجهات ومقترحاتهم في ما يتعلق بكراس الشروط الجديد.كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة عدة نقاط شملت كراس الشروط الجديد والاتفاق على مواصلة العمل المشترك للنهوض بواقع رياض الأطفال.