أرضية الملعب الأولمبي برادس رسميا جاهزة لاحتضان المقابلات القارية والدولية (وزارة الشباب والرياضة)

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة انه تم أخذ كل التدابير اللازمة التي ستضمن رسميا جاهزية أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس لاحتضان مباراة تونس ومالي المقررة يوم 29 مارس المقبل في اطار إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) ومقابلات الأندية التونسية في المسابقتين القاريتين.واوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان جلسة عمل انعقدت مساء يوم الجمعة بإشراف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وبحضور المدير العام للحي الوطني الرياضي طارق الفرجاوي وعدد من إطارات الوزارة وإدارة الحي لمتابعة وضعية الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ومدى جاهزيته لاحتضان المواعيد الرياضية الوطنية والقارية والدولية.يذكر ان أندية الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي تخوض مقابلاتها في دور المجموعات للمسابقتين الافريقيتين رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ظل عدم تاهيل ملعبي الطيب المهيري بصفاقس ومصطفى بن جنات بالمنستير والاشغال الجارية بالملعب الاولمبي بسوسة.