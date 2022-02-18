بطولة الكويت - طه ياسين الخنيسي يهز الشباك مجددا مع نادي الكويت


Publié le Vendredi 18 Février 2022 - 18:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
ساهم المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي في الانتصار العريض الذي حققه فريقه الكويت على حساب ضيفه التضامن 5-1 اليوم الجمعة لحساب الجولة الحادية عشرة لبطولة الكويت لكرة القدم.

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وقص طه ياسين الخنيسي شريط اهداف المباراة في الدقيقة الخامسة رافعا رصيده الى هدفين في البطولة منذ التحاقه بنادي الكويت في بداية شهر جانفي الماضي.
وصعد نادي الكويت الذي يدربه التونسي نبيل معلول الى الصدارة بمجموع 23 نقطة متقدما بفارق نقطة على كاظمة وثلاث نقاط على كل من العربي والقادسية اللذين لعبا 10 مقابلات فيما تجمد رصيد التضامن عند 7 نقاط في المركز قبل الاخير.

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