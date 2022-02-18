مرشح صفاقس في مؤتمر اتحاد الشغل: "ملفات البيئة وتدهور الوضع الاجتماعي في المعتمديات ستكون في طليعة الملفات التي أتبناها في صورة صعودي للمكتب التنفيذي للمنظمة"

وات -

. ..

. .

أكّد مرشح جهة صفاقس لانتخابات المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محسن اليوسفي في تصريح لـ(وات) اليوم الجمعة، أن ملفات البيئة وتحسين جودة الحياة في صفاقس وتدهور الوضع الاجتماعي وتفاقم ظاهرة الفقر في المعتمديات ووضع الشغالين والفئات الهشة ستكون في طليعة الملفات التي يتبناها في صورة صعوده للمكتب التنفيذي للمنظمة بعنوان الفترة النيابية القادمة.وتشير عديد المصادر النقابية بشكل غير رسمي إلى أن اليوسفي هو أحد أعضاء القائمة التوافقية التي يترأسها الأمين العام الحالي للمنظمة نور الدين الطبوبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وهي قائمة تتمتع بحظوظ وافرة للفوز بمدة نيابية جديدة على رأس المركزية النقابية تدوم 5 سنوات.وتضم هذه القائمة 7 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي وهم على التوالي نور الدين الطبوبي ومنعم عميرة وسامي الطاهري وصلاح الدين السالمي وحفيظ حفيظ وسمير الشفي وأنور قدور و8 أعضاء جدد وهم على التوالي محسن اليوسفي (كاتب عام الالتحاد الجهوي بصفاقس) وعثمان الجلولي (كاتب عام الجامعة العامة للصحة) والطاهر برباري (كاتب عام الجامعة العامة للمعادن والألكترونيك) وسهام بوستة (كاتبة عامة مساعدة بالاتحاد الجهوي بتونس) وهادية العرفاوي (كاتبة عامة مساعدة للجامعة العامة للتعليم العالي) وفاروق العياري (كاتب عام الاتحاد الجهوي بتونس) ومحمد الشابي (كاتب عام الاتحاد الجهوي بأريانة) وعبد الله العشي (كاتب عام الاتحاد الجهوي بالمهدية).وقال اليوسفي إنه "يدرك جيدا ما ينتظره وحجم المهمة الملقاة على عاتقه في صورة كسبه ثقة المقترعين وذلك لجسامة التحديات وصعوبة الظرف الراهن الذي يتطلب كثيرا من الجهد والعمل المضني الذي يؤدي إلى نتائج تليق بالمنظمة ككل وتستجيب لتطلعات أهالي صفاقس ونقابييها بحسب تعبيره.وأضاف قائلا إن الأولوية التي يحظى بها ملفا البيئة والوضع الاجتماعي المتدهور لديه لا تقلل من أهمية باقي الملفات الحارقة المطروحة في صفاقس ومنها قطاع النقل ووضعية الشركة الجهوية للنقل فيها والبنية التحتية المهترأة وغيرها. وبشأن قضية النفايات المتواصلة في ولاية صفاقس، قال اليوسفي أنه سيواصل العمل والبناء على ما قام هبه الاتحاد الجهوي في الفترة الماضية بقيادة الكاتب العام الجهوي ورئيس المؤتمر يوسف العوادني.من جهة أخرى وبخصوص القضايا التي سيطرت على النقاشات في اليومين الأولين من المؤتمر، أفاد محسن اليوسفي أن مستقبل المنظمة والبلاد عموما استأثر بتدخلات النقابيين بالإضافة إلى قضية الالتزام بالخيار الديمقراطي التي قال إنه سيظل التزاما حقيقيا من قبل النقابيين وهو ما يفسر اختياره شعارا للمؤتمر.وجدير بالذكر أن اليوم الثالث للمؤتمر الموافق لهذا اليوم (الجمعة) خصص لاستكمال النقاش وتأمين الردود على التدخلات وسيعرف كذلك المصادقة على التقرير العام والتقرير المالي والمصادقة على لوائح المؤتمر قبل ان يشرع في المساء في عملية الانتخاب.ويتنافس خلال هذا المؤتمر الانتخابي العادي 37 مترشحا على عضوية المكتب التنفيذي (15 مقعدا) في انتظار معرفة العدد النهائي للانسحابات التي تقول بعض المصادر أنها تتراوح بين 6 إلى 7 انسحابات على أن تُضبط بشكل نهائي قبل الشروع في عملية الاقتراع.كما يتنافس11 مترشحا على عضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي (5 مقاعد) و14 مترشحا على عضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية (5 مقاعد).