أصحاب المخابز العصرية المنضوين تحت" كوناكت" يخوضون اعتصاما مفتوحا بداية من الاثنين المقبل


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 15:32 قراءة: 0 د, 50 ث
      
قرر المجمع المهني للمخابز العصرية، التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية " كوناكت" والذي يمثل زهاء 1300 مخبزة عصرية، الدخول في إعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التجارة بداية من يوم الاثنين المقبل .

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ويطالب المجمع ، وفق بلاغ اصدره الخميس، بايجاد حلول لمشكل التزود بمادتي الفرينة و السميد خاصة وان القطاع يسجل منذ أكثر من ثلاثة أشهر نقصا حادا للمواد الأولية في كامل الجهات مما تسبب في توقف عمل العديد من المخابز العصرية.

ودعا المجمع الى التعديل في سعر مادتي الفرينة و السميد لتفادي أي زيادة في سعر الخبز وفتح باب الحوار الجاد مع سلطة الإشراف لإصلاح القطاع و تنقيح التشريعات المرتبطة بمنظومة المخابز.
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وشدد المجمع ، في سياق متصل، على ضرورة تسريع النظر في ملف التزود بمادة الفرينة خاصة وان الزيادة في سعر المواد الأولية تعد غير مدروسة.
وكانت وزارة وزارة التجارة، اكدت مطلع 2022 انه لا وجود لزيادة في أسعار الخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير "باقات" وان 3311 مخبزة مصنفة تزود مختلف المناطق بالخبز المدعم من الصنفين بكميات تناهز 8 مليون خبزة يوميا.






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