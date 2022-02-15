الدورة الخامسة من مسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز تونسي

. ..

. .

انتظمت، الثلاثاء، بالعاصمة فعاليات الدورة الخامسة من مسابقة أحسن زيت زيتون بكر ممتاز، المنتظمة ببادرة من الديوان الوطني للزيت وذلك في اطار المساعي لتحسين جودة زيت الزيتون التونسي والارتقاء به الى مرتبة الجودة المتميزة.وأكد مدير المواصفات ومراقبة الجودة بالديوان الوطني للزيت، كمال بن عمار، في تصريح إعلامي أنّه سيقع خلال المسابقة، التي ستتواصل على مدى أربعة أيّام، وذلك من 14 فيفري وحتّى 17 فيفري 2022، تذوّق 132 عيّنة من الزيت البكر الممتاز من قبل طاقم التذوق التابع للديوان، وفق المواصفة العالمية لإسناد الجوائز وهي المواصفة المعتمدة من طرف المجلس الدولي للزيتون والمرتكزة أساسا على المواصفة الحسيّة للتذوّق.وأبرز بن عمار أن كل العيينات المشاركة في المسابقة، التّي دأب الديوان الوطني للزيت على تنظيمها منذ سنة 2018، خضعت إلى التحاليل الكيميائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وسيتوّج الأفضل منها بميداليات وشهادات تقدير يوم 18 فيفري 2022..وأشار المسؤول بالديوان أنّ المسابقة، التّي ينظمها الديوان يرجى منها التشجيع على تحسين جودة زيت الزيتون وتثمينه ومزيد التعريف بالنوعية المتميزة منه وتحسين تموقعه على المستوى العالمي وتصدير أكثر كميّات من هذا المنتوج.وأفادت رئيسة التذوق بالديوان الوطني للزيت والخبيرة الدوليّة في التذوّق، سامية الشقيق، من جهتها، أنّ طاقم التذوق التابع للديوان الوطني للزيت سيعلن عن أفضل عيّنات زيت الزيتون البكر الممتاز ضمن أربعة أصناف تتعلّق بزيت زيتون ثمري ناضج وزيت زيتون ثمري خفيف وزيت زيتون أخضر متوسط وزيت زيتون ثمري أخضر عال، ويعتمد الانتقاء اساسا على حاسّة التذوّق.وأضافت الشقيق أنّ هذه المسابقة تهدف بالخصوص الى التعريف بالخصوصيات الكيميائية والحسيّة التذوقية لمختلف أصناف زيت الزيتون التونسي وتثمينها وإسناد علامات الجودة لأجل تشجيع منتجي زيت الزيتون على إنتاج زيوت ذات جودة عالية وتصديرها والنفاذ إلى أسواق عالمية جديدة.