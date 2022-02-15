شركة الكهرباء والغاز تعلن عن قطع الكهرباء يوم 18 فيفري 2022 على عدة احياء بقابس

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أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز- إقليم قابس - انها ستقطع التيار الكهربائي يوم 18 فيفري 2022 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال على جزء من حي "الأمل 1" وجزء من شارع عمر الخطاب.وأضافت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، ان هذا الاجراء يندرج في نطاق البرنامج الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وفي اطار الحرص على ضمان أجود الخدمات.يشار الى ان الشركة اكدت قطع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة بعد الزوال على مستوي جزء من حي الشعبي سيدي بولبابة - جزء من نهج الصحابة وجزء من شارع عمر الخطاب.وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في السياق ذاته، أن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.