تعادل الترجي الرياضي الجرجيسي و النجم الرياضي بالمتلوي وديا 0-0

تعادل الترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي بالمتلوي اليوم في مركب عبد السلام كازوز بجرجيس بنتيجة صفر لصفر في مباراة ودية .
وتم في نهاية اللقاء الودي تكريم الفريق الضيف الذي يدربه شاكر مفتاح المدرب السابق للترجي الجرجيسي .
ويذكر ان الفريقين يستعدان لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع المقبل
وتم في نهاية اللقاء الودي تكريم الفريق الضيف الذي يدربه شاكر مفتاح المدرب السابق للترجي الجرجيسي .
ويذكر ان الفريقين يستعدان لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع المقبل
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