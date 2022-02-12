تعادل الترجي الرياضي الجرجيسي و النجم الرياضي بالمتلوي وديا 0-0

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تعادل الترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي بالمتلوي اليوم في مركب عبد السلام كازوز بجرجيس بنتيجة صفر لصفر في مباراة ودية .وتم في نهاية اللقاء الودي تكريم الفريق الضيف الذي يدربه شاكر مفتاح المدرب السابق للترجي الجرجيسي .ويذكر ان الفريقين يستعدان لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع المقبل