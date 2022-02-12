الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الثالثة
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مكارم المهدية 1-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس 1-0
في المحمدية
مستقبل المحمدية - هلال مساكن 0-0
الترتيب ن ل
اولمبيك سيدي بوزيد 13 6
مستقبل وادي الليل 9 6
مكارم المهدية 8 6
هلال مساكن 6 6
مستقبل قابس 5 6
مستقبل المحمدية 5 6
المجموعة الرابعة
في قفصة
قوافل قفصة - مرجان طبرقة 1-0
في قابس
الملعب القابسي - سكك الحديد الصفاقسي 1-0
في قربة
النادي القربي - سبورتينغ بن عروس 2-1
الترتيب ن ل
الملعب القابسي 11 6
النادي القربي 11 6
قوافل قفصة 11 6
مرجان طبرقة 9 6
سبورتينغ بن عروس 4 6
سكك الحديد الصفاقسي 3 6
الاحد 13 فيفري
المجموعة الاولى
في 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - الملعب التونسي فرج عبد اللاوي
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي بنبلة مجدي بلاغة
في رادس
النجم الرادسي - اولمبيك مدنين احمد الذوادي
المجموعة الثانية
في جربة ميدون
امل جربة - شبيبة القيروان محمد شعبان
في جندوبة
جندوبة الرياضية - كوكب منزل نور صادق الكومانجي
في العمران
الاولمبي للنقل - جمعية جربة جلال السحباني
المجموعة الثالثة
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مكارم المهدية 1-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس 1-0
في المحمدية
مستقبل المحمدية - هلال مساكن 0-0
الترتيب ن ل
اولمبيك سيدي بوزيد 13 6
مستقبل وادي الليل 9 6
مكارم المهدية 8 6
هلال مساكن 6 6
مستقبل قابس 5 6
مستقبل المحمدية 5 6
المجموعة الرابعة
في قفصة
قوافل قفصة - مرجان طبرقة 1-0
في قابس
الملعب القابسي - سكك الحديد الصفاقسي 1-0
في قربة
النادي القربي - سبورتينغ بن عروس 2-1
الترتيب ن ل
الملعب القابسي 11 6
النادي القربي 11 6
قوافل قفصة 11 6
مرجان طبرقة 9 6
سبورتينغ بن عروس 4 6
سكك الحديد الصفاقسي 3 6
الاحد 13 فيفري
المجموعة الاولى
في 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - الملعب التونسي فرج عبد اللاوي
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي بنبلة مجدي بلاغة
في رادس
النجم الرادسي - اولمبيك مدنين احمد الذوادي
المجموعة الثانية
في جربة ميدون
امل جربة - شبيبة القيروان محمد شعبان
في جندوبة
جندوبة الرياضية - كوكب منزل نور صادق الكومانجي
في العمران
الاولمبي للنقل - جمعية جربة جلال السحباني
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