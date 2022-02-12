الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

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في سيدي بوزيداولمبيك سيدي بوزيد - مكارم المهدية 1-0في وادي الليلمستقبل وادي الليل - مستقبل قابس 1-0في المحمديةمستقبل المحمدية - هلال مساكن 0-0اولمبيك سيدي بوزيد 13 6مستقبل وادي الليل 9 6مكارم المهدية 8 6هلال مساكن 6 6مستقبل قابس 5 6مستقبل المحمدية 5 6في قفصةقوافل قفصة - مرجان طبرقة 1-0في قابسالملعب القابسي - سكك الحديد الصفاقسي 1-0في قربةالنادي القربي - سبورتينغ بن عروس 2-1الملعب القابسي 11 6النادي القربي 11 6قوافل قفصة 11 6مرجان طبرقة 9 6سبورتينغ بن عروس 4 6سكك الحديد الصفاقسي 3 6الاحد 13 فيفريالمجموعة الاولىفي 2 مارس بصفاقسالملعب الصفاقسي - الملعب التونسي فرج عبد اللاويفي القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - نادي بنبلة مجدي بلاغةفي رادسالنجم الرادسي - اولمبيك مدنين احمد الذواديالمجموعة الثانيةفي جربة ميدونامل جربة - شبيبة القيروان محمد شعبانفي جندوبةجندوبة الرياضية - كوكب منزل نور صادق الكومانجيفي العمرانالاولمبي للنقل - جمعية جربة جلال السحباني