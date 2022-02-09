وزير الصحة: بناء المستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان سينطلق في نهاية السنة الجارية

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 20:18 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أفاد وزير الصحة علي مرابط، اليوم الإربعاء، أن عملية بناء المستشفى"الملك سلمان بن عبد العزيز " الجامعي بالقيروان الممول من الصندوق السعودي للتنمية، ستنطلق في نهاية السنة الجارية بعد تعطلها في أوقات سابقة.

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وقال مرابط، في تصريح صحفي، عقب اجتماعه بسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمان المرشد، بمقر الوزارة، إن هذا المشروع "العظيم" سيحتوي على قرابة 500 سرير، لافتا إلى أن المستشفى سيكون متعدد الاختصاصات الطبية.

من جهته، اكد سفير المملكة العربية السعودية، استكمال الدراسات النهائية لهذا المشروع الذي تبلغ كلفته 85 مليون دولار والشروع قريبا في إنجازه على أرض الواقع.
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ووصف السفير المستشفى بالحيوي والهام الذي سيخدم جهة القيروان وكل مواطن تونسي، مؤكدا أن المملكة السعودية تقف قيادة وحكومة وشعبا مع تونس في كل ما يهدف إلى نموها واستقرارها.

ويذكر أن مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز يندرج في اطار مذكرة تفاهم ممضاة بين تونس والمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2017، تخصص بمقتضاه السعودية هبة قدرها 85 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى "الملك سلمان بن عبد العزيز" الجامعي بالقيروان.


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