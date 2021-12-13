كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية

سجل خلال 24 ساعة الأخيرة نزول كميات من الأمطار شملت مختلف أنحاء البلاد كان أهمها 9مم بفرنانة من ولاية جندوبة و8 مم بطبرقة من ولاية جندوبة و 7 مم ببوسالم من ولاية جندوبة و 6 مم بجومين من ولاية بنزرت
كما تم تسجيل هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكم/س، 130 بالقصرين و 61 بطبرقة و 58 بتوزر و 50 بجندوبة والكاف والمهدية وجربة
وفيما يلي توزيع كميات الأمطار حسب المناطق:
/منوبة:برج العامري 1/ شواط 2/السعيدة 3
بنزرت:جومين 6/سجنان2
زغوان: زغوان3/ جرادو 2/سد وادي الرمل3/عين عسكر 4/مقرن2/الزريبة2/سد وادي الكبير3/الفحص2/الناظور1/سد بئر مشارقة 3
باجة: باجة المحطة5/نفزة7/باجة المدينة3/باجة الجنوبية2
سليانة: سليانة/مكثر2/الروحية1/العروسة7/كسرى6/قعفور2/برقو2/الكريب2/بوعرادة6
جندوبة: جندوبة3/طبرقة8/فرنانة9/بني مطير2/سد بوهرقمة2/غار الدماء 1/عين دراهم 7/بوسالم1
الكاف: الكاف بوليفة 1
المهدية: المهدية الميناء 1
القصرين: تالة1
كما تم تسجيل هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكم/س، 130 بالقصرين و 61 بطبرقة و 58 بتوزر و 50 بجندوبة والكاف والمهدية وجربة
وفيما يلي توزيع كميات الأمطار حسب المناطق:
/منوبة:برج العامري 1/ شواط 2/السعيدة 3
بنزرت:جومين 6/سجنان2
زغوان: زغوان3/ جرادو 2/سد وادي الرمل3/عين عسكر 4/مقرن2/الزريبة2/سد وادي الكبير3/الفحص2/الناظور1/سد بئر مشارقة 3
باجة: باجة المحطة5/نفزة7/باجة المدينة3/باجة الجنوبية2
سليانة: سليانة/مكثر2/الروحية1/العروسة7/كسرى6/قعفور2/برقو2/الكريب2/بوعرادة6
جندوبة: جندوبة3/طبرقة8/فرنانة9/بني مطير2/سد بوهرقمة2/غار الدماء 1/عين دراهم 7/بوسالم1
الكاف: الكاف بوليفة 1
المهدية: المهدية الميناء 1
القصرين: تالة1
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