كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية

Publié le Lundi 13 Decembre 2021 - 17:59 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سجل خلال 24 ساعة الأخيرة نزول كميات من الأمطار شملت مختلف أنحاء البلاد كان أهمها 9مم بفرنانة من ولاية جندوبة و8 مم بطبرقة من ولاية جندوبة و 7 مم ببوسالم من ولاية جندوبة و 6 مم بجومين من ولاية بنزرت
كما تم تسجيل هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكم/س، 130 بالقصرين و 61 بطبرقة و 58 بتوزر و 50 بجندوبة والكاف والمهدية وجربة

وفيما يلي توزيع كميات الأمطار حسب المناطق:
/منوبة:برج العامري 1/ شواط 2/السعيدة 3
بنزرت:جومين 6/سجنان2
زغوان: زغوان3/ جرادو 2/سد وادي الرمل3/عين عسكر 4/مقرن2/الزريبة2/سد وادي الكبير3/الفحص2/الناظور1/سد بئر مشارقة 3
باجة: باجة المحطة5/نفزة7/باجة المدينة3/باجة الجنوبية2
سليانة: سليانة/مكثر2/الروحية1/العروسة7/كسرى6/قعفور2/برقو2/الكريب2/بوعرادة6
جندوبة: جندوبة3/طبرقة8/فرنانة9/بني مطير2/سد بوهرقمة2/غار الدماء 1/عين دراهم 7/بوسالم1
الكاف: الكاف بوليفة 1
المهدية: المهدية الميناء 1
القصرين: تالة1

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237848



survey solutions

En continu

Toutes les news

Arab Cup
  Prochains matchs le 15 décembre
Arab Cup
.

الاثنين 13 ديسمبر 2021 | 9 جمادي الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:21 07:23 05:50
Babnet
13°
 Babnet16° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1017°-816°-1216°-1016°-13
  • Avoirs en devises
    20646,4

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,25461 DT        1$ =2,90481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   931,3 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   