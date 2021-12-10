بني مطير تتلقى 72 مم من الامطار ضمن مشهد ممطر ميز 12 ولاية خلال 24 ساعة المنقضية

تلقت منطقة بني مطير من ولاية جندوبة، خلال 24 ساعة الماضية، زهاء 72 مليمترا، "مم"، من الامطار متصدرة المشهد الممطر الذي ميز 12 ولاية، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي.



وتميزت 24 ساعة المنقضية، وفق بلاغ اصدره المعهد حول كميات الامطار، بتساقط البرد بمنطقة عين دراهم وهبوب رياح قوية بلغت سرعتها 86 كلم/ س بتالة و76 بالمنستير و68 بطبرقة والنفيضة و65 بالمهدية.



وسجلت ولاية جندوبة نزول امطار بكميات هامة بلغت 70 مم بعين دراهم و44 بسد بربرة 42 مم بطبرقة في حين سجلت منطقة نفزة التابعة لولاية باجة نزول 40 مم .



وشهدت ولاية بنزرت نزول 36 مم بجومين و19 مم بسجنان في حين بغلت اقصى الكميات المسجلة في ولاية نابل، 35 مم ببوكريم فيما تراوحت الكميات بين 8 و 10 مم بولاية تونس وبين 5 و 17 مم بولاية اريانة و5 و 10 مم بولاية بن عروس وبين 7 و 16 مم بولاية منوبة.





وتباينت كميات الامطار على مستوى ولايات اخرى لتتراوح بولاية زغوانبين 1 مم و 7 مم في حين تلقت ولايتا الكاف والقصرين، كميات اقل تراوحت على التوالي بين 10 مم على مستوى الطويرف و2 مم بمنطقة حيدرة.



