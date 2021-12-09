بنزرت: خبراء من البنك الافريقي للتنمية يطّلعون على تقدّم انجاز عمليات تحرير مسار الجسر الجديد ببنزرت

وات - أدّى وفد من خبراء البنك الافريقي للتنمية، اليوم الخميس، زيارة عمل الى ولاية بنزرت، اطلع خلالها، وبحضور والي الجهة، سمير عبد اللاوي، على تقدم انجاز عدد من العناصر الهامة المدرجة ضمن مشروع جسر بنزرت الثابت والبالغة تكلفته اكثر من 750 مليون دينار.

وأوضحت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية، نهلة مومن، لـ"وات" ان الوفد ضمّ 3 خبراء يمثلون البنك الافريقي للتنمية باعتباره واحد من ممولي مشروع الوصلة الدائمة، الى جانب البنك الاوروبي للتنمية، والذين تولوا معاينة جزء من مسار المشروع و مدى تقدم اشغال تحرير مسار الوصلة وازالة المساكن التي تم خلاص اصحابها(22 بناية)، الى جانب تقدم انجاز الملف العقاري للمشروع والذي ناهز الـ80 بالمائة.

واضافت مومن ان ممثلي البنك الافريقي للتنمية اعربوا عن ارتياحهم لسير انجاز مختلف تلك العناصر والمجهودات الكبيرة المنجزة من قبل السلط التونسية سواء منها الجهوية ببنزرت او الهياكل المركزية وبقية المصالح المتداخلة، ونوّهوا بتقدم أشغال تهيئة الأحياء المتاخمة للجسر والمقدرة اعتماداتها بـ6 ملايين دينار في شكل هبة من قبل البنك الافريقي للتنمية، و الذي شمل في عنصره الاول تهذيب كل من حي بير مسيوغة، وحي الزهور، و حي حافر المهر ببنزرت الجنوبية، في انتظار الانطلاق في الاشغال المبرمجة بمعتمدية منزل جميل والتي ستشمل كل من حي بن نيقرو و العين الكبيرة.

يشار إلى ان زيارة وفد البنك الافريقي للتنمية واكبها الى جانب مصالح الولاية، كل من المديرة الجهوية للتجهيز، ام الزين الطمني، ورئيسة وحدة التصرف حسب الاهداف المملفة بمشروع الجسر الجديد ببنزرت ليليا السيفاوي.

يذكر ان مشروع جسر بنزرت الجديد او الوصلة الثابتة يتوزع، على 3 أقساط بطول جملي يفوق 9 كلم منها القسط الثاني ويتعلق بالجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 2,1 كلم على مستوى قنال بنزرت وهو من النوع المزدوج وذو هيكل معدني مبلط بالخرسانة الإسفلتية ويتكون من 19 "ممدودة" على قنال الملاحة بطول جملي يصل إلى حوالي 900 متر وبعلو 56 مترا على سطح البحر ويسمح بمرور جميع أنواع السيارات والبواخر، وفق ما جاء في وثيقة فنية أعدّتها الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.



