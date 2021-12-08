البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الاربعاء:
شبيبة المنازه - الملعب الصفاقسي 105-70
الزهراء الرياضية - الدالية الرياضية بقرمبالية 101-59
اتحاد الانصار - النادي الافريقي 60-74
الملعب النابلي - الاتحاد المنستيري 48-74
شبيبة القيروان - النجم الرادسي 57-65
الترتيب ن ل
1- الزهراء الرياضية 27 15
2- النادي الافريقي 26 15
-الاتحاد المنستيري 26 15
4- شبيبة القيروان 25 15
5- النجم الرادسي 24 15
6- الملعب النابلي 21 15
- شبيبة المنازه 21 15
8- اتحاد الانصار 20 15
-الدالية الرياضية بقرمبالية 20 15
10- الملعب الصفاقسي 14 15
شبيبة المنازه - الملعب الصفاقسي 105-70
الزهراء الرياضية - الدالية الرياضية بقرمبالية 101-59
اتحاد الانصار - النادي الافريقي 60-74
الملعب النابلي - الاتحاد المنستيري 48-74
شبيبة القيروان - النجم الرادسي 57-65
الترتيب ن ل
1- الزهراء الرياضية 27 15
2- النادي الافريقي 26 15
-الاتحاد المنستيري 26 15
4- شبيبة القيروان 25 15
5- النجم الرادسي 24 15
6- الملعب النابلي 21 15
- شبيبة المنازه 21 15
8- اتحاد الانصار 20 15
-الدالية الرياضية بقرمبالية 20 15
10- الملعب الصفاقسي 14 15
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