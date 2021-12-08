البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة عشرة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم الاربعاء:

شبيبة المنازه - الملعب الصفاقسي 105-70

الزهراء الرياضية - الدالية الرياضية بقرمبالية 101-59

اتحاد الانصار - النادي الافريقي 60-74

الملعب النابلي - الاتحاد المنستيري 48-74

شبيبة القيروان - النجم الرادسي 57-65



الترتيب ن ل

1- الزهراء الرياضية 27 15

2- النادي الافريقي 26 15

-الاتحاد المنستيري 26 15

4- شبيبة القيروان 25 15

5- النجم الرادسي 24 15

6- الملعب النابلي 21 15

- شبيبة المنازه 21 15

8- اتحاد الانصار 20 15

-الدالية الرياضية بقرمبالية 20 15

10- الملعب الصفاقسي 14 15



