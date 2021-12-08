كاس العرب فيفا قطر 2021 : الشيخاوي ينضم للمجموعة

Publié le Mercredi 08 Decembre 2021 - 18:30 قراءة: 0 د, 35 ث
      
واصل المنتخب الوطني تحضيراته للمباراة التي ستجمعه يوم الجمعة مع منتخب عمان، في اطار الدور ربع النهائي من كأس العرب فيفا قطر 2021.

ووفق بلاغ للجامعة , شرع المدرب منذر الكبير، في الاهتمام بالجوانب التكتيكية والفنية بناء على ما رصده من ملاحظات بخصوص طريقة لعب المنافس، ومحاولة تطبيق الخطة التي ينوي اعتمادها في لقاء ربع النهائي.

وشهدت الحصة، انضمام ياسين الشيخاوي الى التمارين الجماعية بعد أن أنهى برنامج التحضيرات الذي وضعه الاطار الطبي، في وقت تابع فيه علي معلول التدرب على الانفراد.
من جهة اخرى، جاءت نتائج الاختبارات التي خضع لها حمزة المثلوثي سلبية، وقد يلتحق غدا بمقر الاقامة.

وسيكشف الاتحاد الدولي، غدا الخميس عن عقوبة محمد علي بن رمضان بعد اقصاءه في المباراة الثانية ضد الامارات.

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