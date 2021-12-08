سوسة تحتضن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان أصوات نساء من 12 الى 15 ديسمبر الجاري

تحتضن مدينة سوسة فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان أصوات نساء الذي ينطلق مساء الأحد المقبل 12 ديسمبر ويتواصل على امتداد أربعة أيام في اطار الأنشطة الثقافية المنظمة من قبل جمعية " نحن نحب سوسة"



وتفتتح فعاليات مهرجان أصوات نساء وفق بيان صحفي بحفل الفنانة التونسية وفاء الحرباوي، بينما تحيي الفنانة الفرنسية كريستينا روزميني حفل ختام المهرجان مساء الأربعاء 15 ديسمبر



وتتضمن فعاليات المهرجان كذلك سبع حفلات غنائية على مدار أربعة ليالي متتالية من الحفلات الرسمية التي يحتضنها المسرح البلدي في مدينة سوسة بمشاركة تونسية دسمة مع كل من الفنانات سندس سعيدي ونسرين جابر وميسون فاطناسي بجانب الفنانة السورية بسمة جبر والفنانة السودانية آسيا مدني



وتشارك العروض التسعة في فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان أصوات نساء، بعدما تم اختيارها من أصل عشرات العروض التي تقدمت للمشاركة هذا العام، من قبل لجنة تحكيم المهرجان التي تراسها الفنانة السورية ميس حرب، وعضوية فاخر حكيمة وزياد زواري وجليلة عجبوني وفالنتينا قسيسية

ويهتم مهرجان "أصوات نساء" بتسليط الضوء على التجارب الغنائية النسوية، والتعريف بالمشاريع الفنية في الموسيقى والغناء التي تقودها امرأة.



