ندوة من تنظيم رئاسة الحكومة حول تضارب المصالح والاثراء غير المشروع بالقطاع العام

نظّمت الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة بالتعاون مع مكتب مجلس أوروبا بتونس اليوم الأربعاء ندوة حول "تضارب المصالح والإثراء غير المشروع بالقطاع العام: النتائج والتحديات".



وأفادت الإدارة العامة في بلاغ لها بأن الندوة توجت اشغال دورتين تكوينيتين تمّ تنظيمهما يومي 6 و7 ديسمبر 2021 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

و شهدت مشاركة حوالي 100 رئيس خلية حوكمة بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والولايات والبلديات ،وعدد من ممثلي الهياكل العمومية والشركاء الماليين والتقنيين في مجال الحوكمة والتوقي من الفساد.

وقد تولّى تأثيث الندوة خبراء وطنيون ودوليون في المجال تعرضَوا إلى كيفية التصرّف في حالات تضارب المصالح والتوقي منها طبقا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

كما تم التطرق إلى آليات رصد حالات الإثراء غير المشروع المعتمدة على المستوى التقني والقضائي وذلك في إطار التقصي حول الحالات الواقعية المطروحة.

وتنعقد هذه الندوة في إطار مشروع مكافحة الفساد بتمويل مشترك من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من مجلس أوروبا.













