متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 8 ديسمبر

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نابل: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وذلك على إثر القيام ب310 تحاليل مخبرية أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب6،5 بالمائة، وذلك وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، في تصريح لصحفية (وات)



وأوضح المصدر ذاته، صباح اليوم الاربعاء، أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع ليبلغ 327 حالة، مشيرا إلى ان عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ارتفع إلى 16 حالة



وأضاف أن نسبة استغلال اسرة الإنعاش قدرت ب 60 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 6 بالمائة بالقطاع العام و3 بالمائة بالقطاع الخاص



ويبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 50646 حالة من بينها 48872 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد





الكاف: رصد ثلاث إصابات جديدة ودعوة المواطنين إلى تلقي جرعة التدعيم للتلقيح



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأربعاء في بيانها اليومي حول تطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد عن تسجيل 03 اصابات جديده بعدوى الفيروس، دون تسجيل أية حالة وفاة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 29 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 06 ديسمبر



ويرتفع بذلك إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 19677 حالة مقابل إستقرار عدد الوفيات في حدود 697 شخصا



كما أورد التحيين الجديد استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 03 مصابين كلهم يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما لايزال عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في حدود ال08 حالات



وجددت الادارة الجهوية للصحة بالكاف تحذيراتها بخطورة الوضع الوبائي في ظل تطور المتحول الجديد "أوميكرون" ودعت المواطنين إلى تلقي جرعة التدعيم أو التلقيح لمن لم يقوموا به الى حد الآن، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) اليوم



