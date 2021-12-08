استفتاء وكالة "وات": المدرب شهاب الليلي يرشح علي معلول للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2021

وات - رشح مدرب الأولمبي الباجي شهاب الليلي اللاعب الدولي علي معلول للفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2021، في الاستفتاء السنوي الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).

وأكد في تصريح لوكالة "وات" أنّه فضّل اللاعب علي معلول على بقية المرشحيين في مسابقة أفضل لاعب كرة قدم نظرا لأنّ لمساهمة الأخير في تتويجات فريقه الأهلي المصري على المستوى المحلي والقارّي.

وأوضح الليلي أنّ علي معلول لعب دورا كبيرا في انتصارات المنتخب الوطني التونسي في مشوار التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 والوصول الى الدور الحاسم.

وبيّن أنّ اختياره على علي معلول مرده المعرفة الجيّدة لخصاله الفنية حين أشرف على تدريبه خلال فترة نشاطه بالنادي الرياضي الصفاقسي، قائلا في ذلك انّ أبرز مميازاته تكمن في كونه "منتوج لكرة القدم التونسية"، مقارنة بأبرز المرشحين لنيل الجائزة، وفق تقديره.

وعن الترتيب التفاضلي لبقية المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2021، أفاد شهاب الليلي أنّه يرشح، الياس السخيري في المستوى الثاني، يليه عيسى العيدوني في المركز الثالث، ووهبي الخزري في المركز الرابع، ثمّ محمد علي بن رمضان في المركز الخامس.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين لمسابقة أفضل لاعب لعام 2021 في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء ضمت كل من الياس السخيري علي معلول ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري وعيسى العيدوني.



ويشمل الاستفتاء مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون من كل المؤسسات الاعلامية في تونس ومدربو فرق الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فضلا عن مسابقة مفتوحة للجمهور عبر موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn



وسيتم الاعلان عن النتائج خلال يوم الاعلام الرياضي الوطني الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الجاري.



