القصرين: وفاة مواطن وإصابة شخصين آخرين جراء إصطدام سيارتين خفيفتين على مستوى طريق بوصفة -فريانة

وات - أسفر حادث مرور جدّ مساء اليوم الإثنين، على مستوى طريق بوصفة - فريانة من ولاية القصرين، عن وفاة مواطن وإصابة شخصيين آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وذلك جراء إصطدام سيارتين خفيفتين، وفق ما أوردته مصالح الحماية المدنية بالقصرين، عبر صفحتها الرسمية.



وذكرت ذات المصالح أن فرق الحماية المدنية تنقلت، فور إعلامها بالحادث، على عين المكان، وتولت نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، لتلقي الاسعافات اللازمة وانتشال جثة المتوفي من السيارة.



