ثلاثة لاعبين تونسيين يشاركون في اسبوع التحدي العالمي لكرة الطاولة بالاردن

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 22:33 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تحول ثلاثي المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة آلاء السعيدي وأمير الصيد ويوسف العيدلي رفقة المدربين عبد الرزاق الصوابني ومريم بالشيخ، اليوم الاثنين، الى العاصمة الاردنية عمان، للمشاركة في أسبوع التحدي العالمي للعبة.

ويشهد هذا المعسكر التدريبي، الذي ينطلق يوم الاربعاء، مشاركة أكثر من 80 لاعبا ومدربا يمثلون 35 دولة من مختلف انحاء العالم. كما يضم الأسبوع العالمي أفضل 20 لاعبا و لاعبة في فئة أقل من 12 سنة تم إختيارهم من قبل الإتحاد الدولي لكرة الطاولة.

ويتضمن هذا الحدث أيضا محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يشرف عليها نخبة من المدربين والمحاضرين تحت غطاء الاتحاد الدولي للاختصاص، ستكون مشفوعة بمسابقات لانتقاء أفضل العناصر الواعدة لتشريكهم في معسكر "أسبوع الأمل" بالولايات المتحدة الامريكية سنة 2022.


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