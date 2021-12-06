ثلوج بسمك 4 سنتيمترات بتالة والمجهودات متواصلة لفتح الطرقات

وات - تشهد معتمدية تالة من ولاية القصرين، منذ ظهر اليوم الإثنين، وإلى حد الآن، تهاطل كميات متفاوتة من الثلوج وصلت حاليا إلى 4 سنتميترات.



وقد تراكمت الثلوج بالطرقات الرئيسية للمدينة و بالطريق الوطنية عدد 17 الرابطة بين مدينتي تالة والقصرين مما إستوجب تدخل اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية و تنظيم النجدة بإستعمال الآلة الكاسحة الموضوعة على ذمتها، لفتحها وعدم تعطيل حركة المرور، وفق أفاد به "وات" معتمد تالة ورئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية و تنظيم النجدة جوهر الشعباني.



وأكد الشعباني أنه تم وضع كافة المعدات والتجهيزات الضرورية على ذمة اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بتالة للتدخل في الابان ومتى استوجب الأمر ذلك.

ومن جهتها، تشهد معتمدية العيون حاليا بداية تساقط الثلوج مع انخفاض كبير في درجات الحرارة .



وتحسبا للتقلبات المناخية المرتبة، أكد معتمد العيون، سامي السقا، لـ"وات"، أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية و تنظيم النجدة بالعيون ستتدخل عند الضرورة بالتنسيق مع أعوان الحماية المدنية واللجان المحلية بالمعتمديات المجاورة لفتح الطرقات في صورة تواصل تهاطل الثلوج نظرا لتواضع إمكانيات المعتمدية .

وأكد السقا أن الثلوج المتهاطلة حاليا خفيفة ولا تشكل خطورة في الوقت الراهن وعملية متابعة الوضع الجوي متواصلة للتدخل في الابان واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



