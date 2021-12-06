ديوان التونسيين بالخارج ينظم من 6 جانفي الى 11 مارس 2022 الدورة الثانية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة وغير الطلبة المقيمين بالخارج

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 14:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ينظم ديوان التونسيين بالخارج ابتداء من 6 جانفي 2022 والى غاية 11 مارس المقبل الدورة الثانية لتعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2021-2022 لفائدة الطلبة وغير الطلبة المقيمين بالخارج.

ودعا الديوان في بلاغ نشره اليوم الاثنين، الراغبين في المشاركة في هذه الدورة لتعليم اللغة العربية، إلى القيام بالتسجيل الأولي على موقع "واب" معهد بورقيبة للغات الحية عبر الرابط التالي www.iblv.rnu.tn

ويتعين على الراغبين في المشاركة في هذه الدورة ايداع نسخة من التسجيل الأولي بمعهد بورقيبة ومطلب مشاركة باسم المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج ونسخة من جواز السفر التونسي أو الأجنبي أو البطاقة القنصلية وصورة شمسيّة وبطاقة الارشادات والالتزام المصاحبين، وذلك في أجل لايتعدى 31 ديسمبر الجاري.

وأشار البلاغ الى ان الديوان يتكفل بخلاص 70 بالمائة من معلوم الدراسة في حين يتعهد المشارك بإيداع النسبة المتبقية بخزينة الديوان (30 بالمائة).

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