رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك مجال بلاده البحري وقتل مواطن

Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 07:05
      
اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت الولايات المتحدة بانتهاك سيادة كولومبيا في مياهها وقتل صياد خلال حملتها العسكرية الأخيرة لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وقال بيترو على منصة X للتواصل الاجتماعي: "ارتكب مسؤولون حكوميون أمريكيون جريمة قتل وانتهكوا سيادتنا في مياهنا الإقليمية. لم تكن للصياد أليخاندرو كارانزا أي صلة بتجار المخدرات، وكان نشاطه اليومي هو الصيد".



وورد أن كارانزا قتل في غارة شنتها القوات الأمريكية في سبتمبر/أيلول على قاربه أثناء صيده في منطقة البحر الكاريبي، وفقا لشهادة أفراد عائلته التي نشرها الرئيس بيترو على منصة X.

وكانت القوات الأمريكية شنت غارات في منطقة البحر الكاريبي في سياق حملة عسكرية تقول إنها تستهدف تجار المخدرات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرجت كولومبيا في سبتمبر الماضي على قائمة الدول "غير المتعاونة في مكافحة المخدرات" دون خفض كبير للمساعدات المقدمة إليها، حيث كانت تعد بين أقوى حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية.


