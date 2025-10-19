رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك مجال بلاده البحري وقتل مواطن

اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت الولايات المتحدة بانتهاك سيادة كولومبيا في مياهها وقتل صياد خلال حملتها العسكرية الأخيرة لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.



وقال بيترو على منصة X للتواصل الاجتماعي: "ارتكب مسؤولون حكوميون أمريكيون جريمة قتل وانتهكوا سيادتنا في مياهنا الإقليمية. لم تكن للصياد أليخاندرو كارانزا أي صلة بتجار المخدرات، وكان نشاطه اليومي هو الصيد".



Por qué, me pregunto, un noticiero nacional no le importa que un misil estadounidense haya asesinado a un humilde pescador de Colombia en Santa Marta.



EEUU destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa.



EEUU, ha invadido el… https://t.co/2poEBQ123q — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

وورد أن كارانزا قتل في غارة شنتها القوات الأمريكية في سبتمبر/أيلول على قاربه أثناء صيده في منطقة البحر الكاريبي، وفقا لشهادة أفراد عائلته التي نشرها الرئيس بيترو على منصة X.وكانت القوات الأمريكية شنت غارات في منطقة البحر الكاريبي في سياق حملة عسكرية تقول إنها تستهدف تجار المخدرات.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرجت كولومبيا في سبتمبر الماضي على قائمة الدول "غير المتعاونة في مكافحة المخدرات" دون خفض كبير للمساعدات المقدمة إليها، حيث كانت تعد بين أقوى حلفاء واشنطن في أمريكا اللاتينية.