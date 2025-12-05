Babnet   Latest update 11:35 Tunis

عام سجناً مع تأجيل التنفيذ لفتاة تواصلت مع خطيبها المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي

مثلت، عبر منظومة المحاكمة عن بعد، فتاة متهمة بالتواصل مع عنصر إرهابي تابع لتنظيم داعش أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وخلال استنطاقها، أكدت المتهمة أنّ الشخص الذي تواصلت معه هو خطيبها، وأنها لم تكن تعلم إطلاقًا بتبنّيه للفكر الجهادي أو بانتمائه إلى التنظيم الإرهابي، مطالبة بالعفو وتمكينها من فرصة لتدارك خطئها.



وبعد مرافعات الجلسة، قرّرت الدائرة الحكم عليها بالسجن لمدة عام واحد مع تأجيل التنفيذ.


الجمعة 05 ديسمبر 2025
