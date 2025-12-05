عام سجناً مع تأجيل التنفيذ لفتاة تواصلت مع خطيبها المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت، عبر منظومة المحاكمة عن بعد، فتاة متهمة بالتواصل مع عنصر إرهابي تابع لتنظيم داعش أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.



وخلال استنطاقها، أكدت المتهمة أنّ الشخص الذي تواصلت معه هو خطيبها، وأنها لم تكن تعلم إطلاقًا بتبنّيه للفكر الجهادي أو بانتمائه إلى التنظيم الإرهابي، مطالبة بالعفو وتمكينها من فرصة لتدارك خطئها.









وبعد مرافعات الجلسة، قرّرت الدائرة الحكم عليها بالسجن لمدة عام واحد مع تأجيل التنفيذ.

