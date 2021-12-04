سيدي بوزيد: شبكة "غصن الزيتون للجمعيات التنموية" تدعم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بمعدات طبية

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 17:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وات - دعّمت شبكة "غصن الزيتون للجمعيات التنموية بتونس"، اليوم السبت، المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، بمجموعة من المعدات الطبية في إطار معاضدة المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية في مجابهة فيروس "كورونا" ومساعدتها على تحسين الخدمات الصحية.

وبيّن رئيس شبكة "غصن الزيتونة للجمعيات التنموية بتونس"، حاتم العيادي، في تصريح لـ"وات"، أنه في اطار سلسلة من التدخلات لمعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة الجائحة، قدّمت شبكة غصن الزيتونة للجمعيات التنموية بتونس تبرعات بقيمة 240 ألف دينار متمثلة في عدة آلات طبيّة تم توزيعها بولايات سيدي بوزيد ومدنين وقابس، كما تم تخصيص جزء منها لولايات صفاقس، والقصرين، والقيروان، وباجة والمهدية.

وأضاف أن المعدات تم التبرع بها للمؤسسات الصحية للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية وخاصة في المناطق الداخلية التي تشكو من تهرئ البنية التحتيّة ونقص التجهيزات الطبية، مشيرا إلى أنه تمّ التدخّل خلال موجات انتشار فيروس "كورونا" السابقة بتعقيم الفضاءات الصحية وتوفير أجهزة التنفس للمؤسسات الاستشفائية في عدة ولايات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237330



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Jordanie - Maroc
  14:00 Liban - Algerie
  17:00 Soudan - Egypte
  20:00 Palestine - KSA
Arab Cup
.

السبت 04 ديسمبر 2021 | 29 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:16 05:44
Babnet
15°
 Babnet15° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1118°-1012°-1018°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    20246,3

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,26037 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   1071,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   