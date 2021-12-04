سيدي بوزيد: شبكة "غصن الزيتون للجمعيات التنموية" تدعم المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بمعدات طبية

وات - دعّمت شبكة "غصن الزيتون للجمعيات التنموية بتونس"، اليوم السبت، المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، بمجموعة من المعدات الطبية في إطار معاضدة المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية في مجابهة فيروس "كورونا" ومساعدتها على تحسين الخدمات الصحية.



وبيّن رئيس شبكة "غصن الزيتونة للجمعيات التنموية بتونس"، حاتم العيادي، في تصريح لـ"وات"، أنه في اطار سلسلة من التدخلات لمعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة الجائحة، قدّمت شبكة غصن الزيتونة للجمعيات التنموية بتونس تبرعات بقيمة 240 ألف دينار متمثلة في عدة آلات طبيّة تم توزيعها بولايات سيدي بوزيد ومدنين وقابس، كما تم تخصيص جزء منها لولايات صفاقس، والقصرين، والقيروان، وباجة والمهدية.



وأضاف أن المعدات تم التبرع بها للمؤسسات الصحية للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية وخاصة في المناطق الداخلية التي تشكو من تهرئ البنية التحتيّة ونقص التجهيزات الطبية، مشيرا إلى أنه تمّ التدخّل خلال موجات انتشار فيروس "كورونا" السابقة بتعقيم الفضاءات الصحية وتوفير أجهزة التنفس للمؤسسات الاستشفائية في عدة ولايات.



