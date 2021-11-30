كأس العرب للفيفا - افتتاح الدورة العاشرة رسميا بألوان عربية

أقيم مساء يوم الثلاثاء الحفل الرسمي لافتتاح الدورة العاشرة لكأس العرب للفيفا لكرة القدم التي تحتضنها قطر إلى غاية 18 ديسمبر المقبل بألوان عربية.وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بملعب "البيت" المشيد على شكل خيمة عربية على الخصوص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد والسويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم إلى جانب العديد من الشخصيات العربية.وشهد الملعب ،الذي تبلغ طاقته الإستيعابية 60 ألف متفرج، حضورا جماهيريا كاملا خلال حفل افتتاح المسابقة.وتضمن الحفل عروضا موسيقية لمطربين ومشاهير وعروضا للألعاب النارية وفقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب وحضاراتهم الثقافية.ويلي حفل الافتتاح مواجهة خليجية صرفة تجمع بين منتخبي قطر (البلد المضيف) والبحرين بحضور جماهيري كامل ضمن المجموعة الاولى التي تضم أيضا العراق وعمان.وانطلقت الدورة العاشرة من كأس العرب للفيفا في وقت سابق بفوز المنتخب التونسي على نظيره الموريتاني (5-1) وتعادل منتخب العراق مع منتخب عمان (1-1).ويتنافس على لقب الكأس 16 منتخبا عربيا تم توزيعها على أربع مجموعات ستجرى مباراياتها على ست من ملاعب كأس العالم 2022.