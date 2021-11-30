منذر الكبير: كاس العرب للفيفا - "حققنا الانتصار في بداية المشوار ونسعى لتقديم الأفضل في باقي المباريات"

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 16:39 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وات - أعرب منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم عن سعادته بالفوز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالريان في افتتاح كأس العرب للفيفا (قطر 2021) ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
وقال منذر الكبير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة "حققنا الانتصار في بداية المشوار وهو مهم جدا للدخول بقوة في البطولة ونجحنا اليوم على مستوى النتيجة والأداء الجماعي وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول وكان بامكاننا إضافة المزيد".
واضاف "قدمنا الأداء المطلوب وكان محترما ولا توجد أي مقابلة سهلة بل عليك تقديم مجهود كبير للضغط على المنافس من خلال تطبيق طريقة لعبك وسيطرنا على الميدان أداء ونتيجة وتمكن المنتخب التونسي من إثبات هويته وأحقيته بالفوز".
وتابع "لعبنا العديد من المباريات ضد المنتخب الموريتاني ونعرفه جيدا وكانت أغلبها صعبة نوعا ما لكن تمكنا اليوم من تسهيل المباراة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".
ومن جانبه، أكد سيف الدين الجزيري مهاجم المنتخب التونسي أن منتخب موريتانيا ليس منافسا سهلا لكن بفضل إعدادنا الجيد تمكنا من الفوز عليه بنتيجة عريضة".
واضاف "في آخر لقاء مع منتخب موريتانيا تعادلنا بلا اهداف بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 وبداية المباراة اليوم خاصة ربع الساعة الأول كانت الامور صعبة وبعدها تمكنا من السيطرة على مجريات اللقاء وتحقيق الفوز" معربا عن أمله في أن يواصل المنتخب تقديم مردود قوي في المباريات القادمة وحصد النقاط للذهاب بعيدا في البطولة وتحقيق اللقب.

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