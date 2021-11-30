قبلي: العاملون في شركة البيئة يعلّقون تحركاتهم الاحتجاجيّة جزئيا إثر تفاعل السلط الجهوية مع مطالبهم

وات - أفاد كاتب عام النقابة الاساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، الهادي لحمر، صباح اليوم الثلاثاء، بأنه تقرّر انطلاقا من اليوم التعليق الجزئي للتحرك الاحتجاجي امام مقر الولاية مع دعوة منظوريهم للالتحاق باعمالهم في مختلف الادارات الجهوية.



واضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، انه بناء على تفاعل السلط الجهوية يوم امس الاثنين مع جملة من المطالب التي رفعها المحتجون من عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة طيلة الاسبوع المنقضي امام مقر الولاية والتي تضمّنها محضر الجلسة الصلحية ليوم 15 نوفمبر الجاري، فقد تقرّر امهال هذه السلط مدّة تتراوح بين الاسبوع و10 ايام لتنفيذ باقي الاتفاقات.



وفي ذات السياق، أوضح الهادي لحمر أنه تم يوم امس تمكين عدد من الناجحين في مناظرة انتداب عملة بالشركة (في قائمة الانتظار لتعويض المغادرين) من الالتحاق بالعمل، الى جانب تعهد المجلس الجهوي لولاية قبلي بسداد اجور العملة لشهر نوفمبر الجاري في القريب العاجل، مع شروع مصالح الشؤون الاجتماعية منذ يوم امس في اتمام اجراءات تمكين العملة من التغطية الاجتماعية ودفاتر العلاج.



وأبرز أن هذه الخطوة دفعت النقابة الاساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة الى اتخاذ قرار بالتعليق الجزئي للاحتجاجات مع المحافظة على الخيمة المنتصبة امام مدخل الولاية وبقاء عدد محدود من منتسبي الشركة داخلها الى حين اتمام بقية بنود اللائحة الصادرة عن الطرف النقابي والتي تطالب بعقد جلسة قريبة بمقر وزارة الصناعة للنظر في حلّ الاشكاليات المالية للشركة بصفة نهائية مع تصنيفها وتحديد سلطة الاشراف عليها.



