زراعات كبرى: وزارة الفلاحة ترفع في أسعار الحبوب عند الانتاج

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 15:26 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج بالنسبة للموسم الفلاحي 2021 - 2022 ، باعتبار منحة التسليم السريع وذلك على النحو التالي:

- القمح الصلب: من 87 دينار إلى 100 دينار للقنطار
- القمح اللين: من 67 دينار للقثنطار إلى 80 دينار للقنطار
- الشعير والتريتيكال: من 56 للقنطار إلى 69 دينار القنطار

وبينت الوزارة، في بلاغ لها الاثنين، أن هذا الترفيع "يندرج في إطار الحرص على توفير الظروف الملائمة لانجاح الموسم الفلاحي ودعم الفلاحين النشطين في قطاع الزراعات الكبرى وتحفيزهم على كمزيد البذل من أجل تطوير الانتاج".


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