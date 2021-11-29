منذر الكبير: نسعى للفوز غدا على موريتانيا وتحقيق بداية جيدة

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أكد منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الحرص على تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام منتخب موريتانيا في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول لكأس العرب للفيفا المقامة بقطر الى غاية 18 ديسمبر المقبل معربا عن الاعتقاد ان المواجهة ستكون قوية.وقال الكبير في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين "يستهل المنتخب التونسي مشواره في المسابقة بمواجهة نظيره الموريتاني ونتمنى ان تكون بدايتنا قوية ونسعى للذهاب بعيدا في البطولة".وأضاف "نتمنى تحقيق هدفنا والفوز غدا. نحن نعرف المنتخب الموريتاني جيدا وتقابلنا معه في العديد من المناسبات" مشيرا الى ان طموحات المنتخب التونسي في البطولة كبيرة خاصة وان لديه سمعته وهويته وقد سعى منذ سنوات ليكون في مرتبة مهمة وتمكن من تحقيق مبتغاه في السنوات الاخيرة وهو موجود في اعلى تصنيف المنتخبات العربية بفضل المجهودات والعمل والمثابرة للاعبيه وجهازه الفني والاداري.وتابع "نحن مطالبون بالمحافظة علي هذه السمعة لأننا لسنا الوحيدين المرشحين للقب بل هناك 6 أو7 منتخبات تنافس على اللقب وهذا أمر صعب ويجب ان نكون جاهزين للذهاب بعيدا في البطولة".وفي ما يتعلق بإصابة المدافع أيمن عبد النور أمس الأحد في التدريبات، قال الكبير إن اللاعب تعرض لإصابة عضلية واختار الجهاز الفني تغييره بجاسر الخميري لأن طريقة لعبه تتماشى مع افكار الجهاز الفني مبينا انه وقع الاختيار على هذه التشكيلة بالمنتخب لخوض مباريات كأس العرب ومن بعدها سيبدأ التحضير لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.وبخصوص المنتخبات الآسيوية التي سيواجهها في البطولة، أكد منذر الكبير أن المنتخب التونسي لديه خبرة للعب مع كل المنتخبات في العالم قائلا "صحيح ان المنتخبات الاسيوية تطورت كثيرا في الفترة الاخيرة ونحن مطالبون بأن نكون جاهزين لأي طريقة لعب ولمواجهة اي منتخب والمحافظة على نفس المستوى الذي وصلنا اليه".من جانبه، أكد فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي، سعي الفريق لتحقيق الفوز في مباراة الغد مبينا أن المنتخب لا يخشى أي مواجهة مع المنتخبات المشاركة وهدفه الفوز باللقب.وقال ساسي في المؤتمر الصحفي"جهزنا للمباراة كما يجب ونسعى لتفادي الاخطاء التي قمنا بها سابقا وتحقيق الفوز".وأضاف "نحن اكيد لدينا ثقة في امكانياتنا ولا نخشى اي فريق بل نخاف من انفسنا لو هناك تراخي او قلة تركيز ربما سيؤثر على النتيجة. نحترم كل المنتخبات الافريقية والاسيوية ولديهم قيمة كبيرة".وحول المنتخب الموريتاني قال فرجاني ساسي"لعبنا معهم سابقا وحققنا امامهم الفوز او التعادل ويجب علينا تحقيق الفوز غدا لتكون البداية قوية في البطولة ونتعامل مع كل مباراة بأهمية كبيرة وجدية خاصة ان المباراة الافتتاحية ستكون قوية وهامة".وتابع "احاول دائما تقديم الافضل مع المنتخب وانا جاهز لهذه البطولة ونتمنى ان تدعمنا الجماهير التونسية الموجودة بقطر ونسعى لإمتاع كل المتابعين بالمستوى الفني في كل المباريات."وفي ختام حديثه، اشار لاعب الدحيل القطري أن من بين المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة تونس والجزائر وقطر مبينا ان معايير التألق والنجاح تحدد بالعطاء الفردي والجماعي على الميدان.