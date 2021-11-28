اكتشاف حالة اصابة لإحدى الأبقار بمرض النزيف الفيروسي الغزلاني في منطقة مرناق

وات - أفادت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة ببن عروس فاطمة السعيدي البوسالمي في تصريح لـ"وات" اليوم الأحد انه تم تسجيل حالة إصابة وحيدة لاحدى الابقار بمرض النزيف الفيروسي الغزلاني في منطقة مرناق من ولاية بن عروس

وبينت السعيدي أن هذه الإصابة لا تشكل خطرا على قطعان الأبقار بالجهة حيث تم عزل الحالة المكتشفة ، والقيام بالتحاليل الضرورية على بقية القطيع المجاور لها ولم يثبت حدوث إصابات اخرى مشيرة في الأثناء الى عدم وجود إصابات بمرض اللسان الأزرق في قطعان المواشي بالجهة .

وللوقاية من هذا المرض تنصح الدكتورة السعيدي مربي الأبقار بالقيام بعمليات تنظيف المحيط القريب من فضاءات عيش الأبقار ورش المبيدات المرخص فيها لمقاومة الحشرات الناقلة وإزالة المياه الراكدة والقريبة من محلاّت التربية والاسطبلات وتجنب الرعي بالقرب من المياه الراكدة وخاصة في أوقات الصباح الباكر وقبل الغروب وعدم إخراج بقايا الحيوانات للطبيعة وعند الشك في بعض الحالات إعلام اقرب خلية للإنتاج الحيواني.

والنزيف الفيروسي للغزلان هو فيروس يصيب المجترات وخاصة الغزلان والأيائل ويظهر عند الأبقار وتتشابه أعراضه مع أعراض مرض اللسان الأزرق. حيث يتسبب في نزيف داخلي يصيب هذه الانواع من المجترات

ومرض اللسان الأزرق مرض وبائي يصيب الأغنام والأبقار والمجترات عموما ولا يصيب الإنسان ، ينتقل عبر لدغة البعوض ويؤدي في حالة عدم اكتشافه و تعهد الإصابات به إلى حالات نفوق في صفوف القطعان المصابة .



