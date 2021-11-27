الكرة الطائرة: النادي النسائي بقرطاج يتوّج بلقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخه

توّج النادي النسائي بقرطاج بلقب الكأس الممتازة للكرة الطائرة (كبريات) للموسم الرياضي، للموسم 2020 - 2021، اثر فوزه مساء اليوم السبت على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 3 - 0.



وجاءت تفاصيل الأشواط في اللقاء الذي دار بقاعة بوهيمة رادس، بواقع 25 - 14 و25 - 15 و25 - 11.



ويعتبر هذا اللقب الثالث من نوعه للنادي النسائي بقرطاج، بعد سنتي 2017 و 2020.





