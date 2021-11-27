متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 27 نوفمبر

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 11:18 قراءة: 0 د, 47 ث
      
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الكاف: رصد حالة وفاة وثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

رصدت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" حالة وفاة وثلاث اصابات جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 33 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 25 نوفمبر

وأظهر التحيين اليومي الجديد استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود ثلاثة مصابين (إثنان في اقسام الانعاش والعلاج المكثف) وكذلك عدد الحالات النشيطة المسجلة خلال ال10 ايام الاخيرة في حدود 09 حالات

ويرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 695 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19669 حالة تماثل منها 19660 شخصا للشفاء

وتواصل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف التأكيد في جل بلاغاتها على ضرورة مواصلة الالتزام بالبروتوكول الصحي في كل جوانبه والقيام بعمليات التلقيح واتمامها لمن تلقوا جرعة واحدة وذلك بالإضافة إلى تتبع الوضع الصحي بالجهة بصفة يومية وفي كل ربوع الولاية خوفا من عودة الوباء الانتشار من جديد فيها .

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